Mariana Pajón lidera el equipo colombiano para la Copa Mundo de BMX en Bogotá

Mariana Pajón, bicampeona olímpica en BMX, es la deportista colombiana que encabeza la lista del equipo que representará a Colombia en la Copa Mundo de BMX, que se disputará los próximos 29 y 30 de mayo en la pista del Parque El Salitre de Bogotá. Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Ciclismo al dar a conocer la Selección Colombia de BMX.

La paisa de 29 años liderará al equipo convocado por el técnico Germán Medina, pues es la única integrante del equipo femenino en la categoría élite.

Junto a Pajón, buscando los primeros lugares en el torneo que se realizará en territorio nacional, están Carlos Ramírez, bronce en Río 2016; así como a Diego Arboleda, Vincent Pelluard, Santiago Santa, Juan Camilo Ramírez y Gabriela Bolle. Esta última, al igual que Pajón, representará a Colombia en la categoría sub23, y regresa a la convocatoria de selección después de superar una lesión de ligamentos.

En la categoría élite, por parte de los hombres, están Carlos Alberto Ramírez, Diego Alejandro Arboleda y Vincent Pelluard. Mientras Juan Camilo Ramírez y Santiago Santa integrarán el equipo de hombres sub 23.

Teniendo esto en cuenta, la representación colombiana en la Copa Mundo de BMX queda de la siguiente manera:

Mujeres élite: Mariana Pajón.

Hombres élite: Carlos Alberto Ramírez, Diego Alejandro Arboleda y Vincent Pelluard.

Mujeres Sub23: Gabriella Bolle.

Hombres Sub 23: Juan Camilo Ramírez y Santiago Santa.

Oficialmente, el programa de la Copa Mundo de BMX inicia el próximo viernes 28 de mayo con los entrenamientos oficiales de cada delegación. Y el próximo fin de semana los equipos se disputarán en las pruebas eliminatorias y finales.

La Copa Mundo será el último certamen previo a los Juegos Olímpicos y tendrá un carácter preparativo y selectivo para el Campeonato Mundial que tiene como sede Papendal, Holanda, del 12 al 22 de agosto.

En este campeonato participarán los mejores bicicrosistas del mundo y es clave porque es la única competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos luego de que se cancelaran las dos primeras rondas de la Copa del Mundo que se iban a disputar a principios de mayo en Alemania a causa de la pandemia por el coronavirus.

A diferencia de la Copa Mundo de Naciones de Ciclismo en Pista que fue aplazada por la Unión Ciclista Internacional a causa también de la pandemia y la jornada de protestas que completa más de 20 días en el país, la Copa Mundo de BMX sigue en pie.

La parada de la Copa se iba a realizar en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, entre el 3 y 6 junio de este año, pero los organizadores pidieron posponerla.

Por su parte, Mariana Pajón no se ha mantenido alejada de la realidad nacional, la deportista recientemente hizo una publicación en su perfil oficial de Instagram en la que se refirió a las protestas y a la violencia que, lamentablemente, se ha convertido en protagonista en algunas de ellas.

Mariana Pajón en Instagram.

“Para nadie es un secreto que en Colombia hay muchas cosas que arreglar, pero la violencia NUNCA será el camino. Yo también estoy cansada de muchas cosas: La corrupción, la inequidad, la lejanía en la que ha estado nuestra clase política de las necesidades del pueblo, la falta de oportunidades, etc. nos han desangrado hace muchos años y tienen que acabar YA, pero matándonos unos a otros no vamos a llegar a ningún lado”, empezó la deportista en su largo comunicado.

La bicampeona olímpica resaltó que la violencia no es el camino para lograr un verdadero cambio en el país y llamó a las autoridades a no utilizar las armas, sino a escuchar los reclamos de los manifestantes. Finalmente, Pajón escribió “A los jóvenes que están en la calle protestando pacíficamente: ¡Gracias por luchar por nuestros derechos, mi respeto y admiración!. A nuestras autoridades: Así como muchas veces les he agradecido por cuidarnos, hoy les pido mesura y cordura: Por favor no abusen de su autoridad, no queremos más sangre en las calles”.

