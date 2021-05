Prográmese para ver a los futbolistas colombianos en el exterior, este fin de semana

La Selección Colombia se proyecta para los dos juegos que se avecinan en las eliminatorias sudamericanas, contra Perú el 3 de junio y Argentina el 8 de ese mes. Por ahora, al menos 7 jugadores ya están listos como Camilo Vargas, William Tesillo, Stefan Medina, Yairo Moreno, Matheus Uribe, Luis Díaz y Sebastián Pérez. James Rodríguez estaría en Colombia a pesar de su lesión.

Estos son los partidos clave de esta semana en el fútbol internacional con cuota colombiana:

Sábado 22

A las 6:30 a.m. se jugará un partido entre Brentford vs. Bournemouth, equipo de Jefferson Lerma Solís, por la semifinal de vuelta para el ascenso de la Championship. Actualmente es uno de los jugadores con mayor proyección de la selección teniendo en cuenta que su precio asciende a los 15 millones de euros.

A las 8:00 p.m. se dará el juego entre Cruz Azul vs Pachuca, del cafetero Óscar Murillo Murillo por la Liga de México. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Murillo dijo que están concentrados en los dos partidos que vienen “porque ganando esos partidos volvemos a montarnos en el camino al mundial, solo pensamos en eso”.

Domingo 23

A las 10:00 a.m. habrá encuentro entre Leicester contra el Tottenham de Dávinson Sánchez por la Premier League. Por ahora siguen los rumores de la salida del colombiano del equipo, así haya un nuevo entrenador en la próxima temporada.

A esa misma hora jugará el Manchester City contra el Everton, donde estará Yerry Mina, por la Premier League. James Rodríguez todavía se recupera de la lesión que lo tiene alejado de las canchas.

A las 11:30 a.m. jugará Daniel Muñoz Mejía con el Genk vs. Brujas en la Liga de Bélgica. Por ahora se espera la recuperación de Carlos Cuesta Figueroa ya que el equipo emitió un comunicado aclarando que no está en plenas condiciones para tocar la cancha. Mientras tanto, Muñoz habló con el VBar de Caracol Radio y dijo que estaba dormido cuando su esposa le dijo que había sido convocado por Reinaldo Rueda. “Estoy ansioso de hacer mi debut oficial y dejar una huella en la Selección”, dijo.

Sobre la 1:45 p.m. iniciará el partido entre Napoli vs Hellas Verona por la Serie A en Italia. Estará en el arco del Napoli el antioqueño David Ospina.

A la misma hora jugará Bolonia vs Juventus, del colombiano Juan Guillermo Cuadrado por la Serie A en Italia.

También a la 1:45 p.m. jugarán Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en el Atalanta vs Milan, por la liga italiana. Hace unos días su equipo compartió un video en redes sociales en el que alabaron el trabajo en el campo Luis Fernando: “Muriel es magia”, escribieron. Hace unos días en el partido Juventus vs Atalanta, Zapata estuvo convocado como titular en el juego que terminó 1-2 a favor del equipo de Juan Guillermo Cuadrado.

Barranquilla como sede de los encuentros

En la tarde del viernes 21 de mayo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) dio a conocer que el partido entre la selección Colombia contra Argentina por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, se jugará el martes 8 de junio a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El del 3 de junio se jugará en territorio peruano.

