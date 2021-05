La carta que envió Diego Molano a César Gaviria a pocos días de enfrentar el debate de moción de censura

Fotos: Colprensa

El próximo lunes 24 de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentará un debate de moción de censura en el Senado de la República. Al día siguiente, 25 de mayo, fue citado igualmente a un debate de control político pero en la Cámara de Representantes. En ambos espacios, el funcionario deberá responder por las múltiples denuncias de abusos de la fuerza pública en medio de las protestas que empezaron el pasado 28 de abril.

Frente a estos debates que ponen en riesgo el cargo de Molano como jefe de la Defensa nacional, el expresidente César Gaviria, cabeza del partido Liberal, al parecer exhortaría a sus congresistas a apoyar la moción de censura sin posibilidad de discutirlo con el Ejecutivo.

La tensa situación entre Gaviria y Molano provocó que este viernes el ministro enviara una carta al expresidente en la que explica su actuar como jefe de la fuerza pública. Una misiva que tiene el tono de consideración para un posible cambio de opinión del exmandatario, ya que para el Gobierno sería un golpe muy duro perder a un ministro en esta crisis social.

En el escrito, Molano expresa que ha seguido los comentarios de Gaviria sobre el paro nacional específicamente, sobre los declaraciones que como ministro ha ofrecido relacionadas a jóvenes, centrales sindicales y diferentes organizaciones sociales representadas en el Comité del Paro.

“Con profunda preocupación lamento que estas han sido malinterpretadas y han llevado a conclusiones a las cuales jamás he pretendido llegar, tales como que estas constituyen una licencia para matar, que no me ha importado la muerte de civiles o que no he diferenciado entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo que se han realizado en las últimas semanas”, explicó Molano.

El funcionario insiste en que es “hijo de la Constitución de 1991, esa carta política de la cual usted es uno de sus principales artífices, aquella que apoyé como joven en las diferentes manifestaciones que la reclamaban y que hoy como funcionario público he jurado cumplir y defender”.

Señala que esa carta establece el derecho a la manifestación que tienen todos los colombianos. “En cumplimiento de este deber nuestra fuerza pública ha acompañado 7.531 manifestaciones en las cuales la Policía ha tenido que intervenir sólo en el 11 % de ellas, cuando se han presentado disturbios. Lo anterior, evidencia la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho de los manifestantes”.

En la carta se lee que así como reconoce la protesta también hay que diferenciar a quienes cometen actos de vandalismo, afectando la vida e integridad de policías, los bienes públicos y la propiedad privada.

“En relación con mis declaraciones de Popayán, siempre he reivindicado y respaldado la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. No se han hecho y no se harían señalamientos que estigmaticen su trabajo”, expuso Molano.

El ministro le cuenta al expresidente que los líderes sociales y defensores de DD.HH. no se identifican con alias sino con sus nombres, apellidos y cédulas. “Por eso en mi declaración no se individualizaron ciudadanos, sino que se mencionó personas indeterminadas. Serán los organismos de investigación quienes deberán establecer las responsabilidades en los hechos de violencia presentados en Popayán, que dejaron como consecuencia la destrucción de la una URI de la Fiscalía, entre otros”, aclaró.

Sobre los bloqueos, Molano expone en su carta que se ha referido a quienes los protagonizan como personas que atentan contra el derecho a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo, pero no los ha tildado de terroristas.

“En ningún caso he dado instrucciones o siquiera insinuado a la Fuerza Pública que bajo estos postulados se pueda utilizar armas de fuego contra indígenas o cualquier otro ciudadano que se manifiesta de manera pacífica, ni siquiera contra quienes lo hacen de manera violenta”, responde Molano.

Le dice además al líder de los liberales que en los casos en que han muerto o se han visto afectados civiles o policías, se han manifestado públicamente en total rechazo y exigiendo que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible, “desde el 28 de abril y hasta la fecha se han abierto más de 140 investigaciones disciplinarias abiertas por parte de la Inspección General de la Policía y, llegado el caso, se sancione a los individuos responsables”.

Por último, Molano le solicita una audiencia a Gaviria para profundizar sobre los temas que señaló en la carta. El expresidente aún no se ha pronunciado.

SEGUIR LEYENDO: