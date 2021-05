Comité del Paro y Gobierno nacional avanzan en diálogos: habrá un protocolo para garantizar los derechos de los manifestantes

Encuentro entre Comité del Paro y Gobierno Nacional. / Comisionado de Paz

Todo parece indicar que los representantes del Comité del Paro y del Gobierno nacional ya están comenzando a llegar a pequeños consensos sobre la realidad nacional y lo que se necesita para darle solución a los problemas estructurales por los cuales cientos de colombianos se han unido a las manifestaciones y bloqueos que se viven en el país desde el pasado 28 de abril.

Al menos así lo manifestó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien tras 17 horas de encuentro con centrales obreras, agrícolas y hasta de maestros, manifestó: “Hemos avanzado positivamente en la construcción de algunos puntos de encuentro para fortalecer las garantías al ejercicio de la movilización pacífica”.

Lo mismo fue confirmado, entre otros, por el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, cuando reconoció más temprano este viernes que, “el solo hecho de que el Gobierno no diga que todo está bien, que el comportamiento del Esmad, que el uso de armas letales, que la detención como se hace hoy de hacer redadas y capturar gente que está en la movilización, el sólo hecho de poder avanzar en esa discusión creo que es importante”.

Se trata de la respuesta a un llamado a no estigmatizar la protesta que han hecho no sólo los participantes del paro nacional, sino por lo menos 650 ONG nacionales e internacionales congregadas por la Cejil que solicitaron, desde principios de este mes “al Estado cesar de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población”; e incluso de altos funcionarios de otros países como Argentina o Estados Unidos.

En ese sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, señaló que, “estamos en la construcción de un documento, de una suerte de protocolo, que garantice los derechos de los protestantes durante las movilizaciones. Una vez surtido este acuerdo de las garantías para el ejercicio de la protesta social, avanzaremos en la negociación del pliego de emergencia que presentamos el 20 de julio del año 2020″.

Igualmente, advirtió que, “hay varios puntos de coincidencia que tenemos y esto nos permitirá redactar un documento para limitar el excesivo uso de la fuerza pública en las movilizaciones, esos puntos vamos a ver si los podemos desarrollar pero mientras tanto el paro continúa”. Valga recordar que, el líder sindical invitó a los colombianos, desde el pasado 20 de mayo, a participar en dos nuevas manifestaciones masivas programadas para el 26 y el 28, en parte para conmemorar el primer mes de protestas.

Bajo esa misma óptica fue que el comisionado Ceballos publicó, a través de su cuenta de Twitter, un llamado a la prudencia a la hora de referirse a las personas que están participando en las marchas. “Rechazamos cualquier señalamiento contra líderes que promueven la manifestación pacífica. El país reclama sensatez para construir acuerdos, cualquier estigmatización contra los negociadores del Comité del Paro y/o del Gobierno, es inaceptable”, dijo.

Además, y teniendo en cuenta que la conversación y las concesiones se mueven en doble vía, también se ha conversado sobre los actos vandálicos y otros grupos que han manifestado que no son representados por el Comité del Paro. “Hay cosas que nosotros podemos controlar, eso hay que decirlo con franqueza y no pasa nada, además. El Gobierno lo sabe, ¿por qué el Gobierno no ha buscado a esos otros sectores para entrar en conversaciones con ellos y arreglar también los problemas?”, señaló al respecto Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria.

Sobre el tema, dijo Oyola: “vamos a tener una discusión de cuántos de voceros vienen precisamente, porque en este tema también esperamos que ellos se organicen y tengan sus voceros para que vengan y tengan la interlocución directa con el Gobierno”.

“Aspiramos a que haya más noticias positivas este fin de semana para el pueblo colombiano”, concluyó el presidente de la CUT.

