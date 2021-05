“Esta no es una copa politizada, la solicitud de aplazarla es sensata”: Duque no se rinde y busca que la Copa América se juegue en Colombia

El jefe de Estado, Iván Duque Márquez, se pronunció sobre la respuesta a la solicitud de aplazamiento de la Copa América 2021 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que determinó eliminar a Colombia como escenario, considerando la problemática social y de orden público que atraviesa el país por cuenta de las manifestaciones del paro nacional.

En entrevista exclusiva con el periodista Giovanni Celis Sarmiento, director de Red+ Noticias, el presidente colombiano declaró que la Copa América no debe verse con un enfoque político. Esto dijo el mandatario:

Yo creo lo siguiente, primero esta no es una copa politizada. Esto no se puede ver con un enfoque político. Cuando yo llegué a la Presidencia, me llamaron un día los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y me dijeron: “Presidente, ayúdenos para que nosotros seamos sede de la Copa América en el año 2020″, y yo dije, claro ¿qué hay que hacer?” Ayudé para conseguir la copa. Después me dijeron que hablara con el presidente Macri para que podamos tener la final en Colombia. La logramos, teníamos la copa el año pasado, vino el covid, y se pospuso para el 2021