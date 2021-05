Médicos de Santander proponen una “tregua por la vida” para disminuir contagio de Covid-19 y descongestionar las UCI

Médicos de Santander piden a Comité del paro reducir las manifestaciones para deterner por unos días el contagio de covid19.

Hace dos días, en un Puesto de Mando Unificado, mandatarios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón decidieron no decretar un confinamiento total pese a que Santander ha roto sus propios récords de muertes y nuevos casos de COVID-19; sin embargo, médicos han hecho un llamado para que los manifestantes y convocantes tomen otras medidas de protesta.

El presidente de la agremiación Oscar Araujo afirmó al diario Vanguardia: “como ciudadano que apoya el paro, pero también como médico hacemos un llamado a la reflexión para darle un respiro a estos servicios de salud y ese llamado es a la “Tregua Por la Vida”. No es suspender el paro, sino parar las marchas por 15 días y realizar otras actividades menos masivas.”

Puntos concretos a los Comités que lideran las marchas:

Organizar grupos pequeños que realicen actividades en los barrios: murales y grupos de difusión de la información del paro.

Cacerolazo todos los días a las 7:00 p. m. en el área metropolitana de Bucaramanga.

Grupos pequeños en los semáforos con actividades artísticas/culturales.

Realizar una twiteratón diaria a las 8:00 a. m. para difundir los motivos del paro.

Camilo Pizarro, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Crítico de Colombia, y coordinador de unidades de cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular, afirmó a Blu Radio que lamenta la grave situación generada por la pandemia haya de por medio una protesta social.

“Es muy triste ver lo que esta ocurriendo en el país cuando situaciones tan adversas se presentan, pero mucho más triste de tener que ver a pacientes que van a fallecer en sus casas y en las unidades de urgencias sin poder prestarles la atención necesaria en una unidad de cuidados intensivos”, manifestó el médico.

Asimismo, el galeno afirmó que en las últimas semanas están acudiendo a las clínicas personas con rango de edad que oscila entre los 20 y 25 años y entre 45 y 50 años. Y advirtió: “realmente si no tomamos conciencia, si no seguimos rigurosamente las medidas de bioseguridad y si no tenemos disciplina social lo que vamos a ver en las próximas semanas es desastroso”

Clínicas en Bucaramanga ya no cuentan con suficiente de oxígeno para atender a pacientes

Desabastecimiento de oxígeno medicinal en Colombia por Paro Nacional en vías del país.

Actualmente, la ocupación UCI en Bucaramanga está sobre el 99 % y según la alcaldía, “es lógico que gran parte de estas cifras corresponde al mes de movilizaciones que se han vivido en todas las latitudes de Colombia, pues estas incluyen aglomeraciones en las que no se han mantenido de manera rigurosa las medidas de bioprotección”.

Además de estos datos, en lo corrido de esta semana se han dado a conocer que diferentes clínicas de Bucaramanga ya no cuentan con suficientes pipetas de oxígeno para atender a sus pacientes. Según informó Radio Nacional, Oswaldo Mateus, gerente de la Clínica Chicamocha, uno de los centros médicos más grandes de Santander, advirtió que, por ahora, se están viendo obligados a utilizar las balas de oxígeno que tienen poco tiempo de duración.

“Nos toca poner las balas de oxígeno antiguas en diez pacientes. En la eventualidad en que lleguen 50, solo tengo 40 puntos, pero esas balas de oxígeno solo duran un día o día y medio”, explicó en la emisora.

Los bloqueos en las principales carreteras del país y el alto índice de personas en los hospitales podrían ser algunos de los motivos por lo que el oxígeno está escaso. Según Mateus, los carrotanques que recargan los puntos de oxígeno en los centros médicos tampoco se han podido movilizar con la misma frecuencia.

“Y con estas dificultades de bloqueos de vías por los paros nacionales no se está permitiendo la llegada oportuna por parte de los diferentes cargadores para llenar los tanques de oxígeno”, expresó en Radio Nacional el directivo médico.

Igualmente, el pasado 17 de mayo las autoridades de Piedecuesta informaron que a la Clínica Piedecuesta le hacen falta más pipetas donde guardar el oxígeno que llegó en los últimos días en un corredor humanitario.

De acuerdo con Caracol Radio después de haber superado la escasez de oxígeno en este centro médico, ahora se quedó corto de pipetas ya que algunas personas que envían a sus hogares deben llevárselas para su proceso de recuperación.

Según el más reciente reporte de contagios del Ministerio de Salud, en Santander se registraron este miércoles 797 nuevos casos de covid-19. De esta forma, se eleva a 120.312 la cifra total de contagios registrados en el departamento, desde que empezó la pandemia. Además, Santander suma otras 24 muertes de personas diagnosticadas con esta enfermedad.





SEGUIR LEYENDO