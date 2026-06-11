En Colombia, el 40% de los casos de cáncer de próstata se detectan cuando ya hay metástasis: estas son las primeras señales a tener en cuenta

Dolor en la parte baja de la espalda es un indicador de enfermedad en la próstata - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, el cáncer de próstata mantiene su posición como la masa de tejido anormal más común en hombres, y el país enfrenta un escenario preocupante en términos de diagnóstico oportuno. Cada año, más de 16.000 colombianos reciben el diagnóstico, y las cifras muestran que la detección en etapas avanzadas es la norma y no la excepción.

El problema central radica en que entre el 30% y el 40% de los pacientes son identificados cuando la enfermedad ya presenta metástasis. Este panorama contrasta de manera contundente con los países industrializados, donde la proporción de diagnósticos avanzados rara vez supera el 5%. La consecuencia directa es una menor posibilidad de curación y un incremento marcado en la complejidad y el costo de los tratamientos.

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El doctor Juan Camilo Ospina, jefe de Urología de la Clínica del Country y la Clínica La Colina, advirtió que la naturaleza silenciosa de este cáncer retrasa la consulta médica. La mayoría de los hombres acude al especialista solo cuando experimentan molestias urinarias, pero esas señales suelen corresponder a condiciones benignas, como la hiperplasia prostática asociada al envejecimiento, y rara vez son el primer síntoma del tumor.

Entre el 30 % y el 40 % de los casos son detectados cuando la enfermedad ya presenta metástasis, lo que reduce las posibilidades de curación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de la cultura también desempeña un papel. Persisten resistencias hacia el tacto rectal, un examen breve, de solo tres a cuatro segundos, que sigue siendo fundamental en la evaluación prostática. Aunque, según los especialistas, la aceptación de este procedimiento ha mejorado en los últimos años, todavía existen hombres que solo acceden a controles médicos por insistencia de sus parejas o familiares.

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La importancia de la detección precoz y los síntomas de alerta

La estrategia más eficaz para mejorar el pronóstico reside en el diagnóstico temprano, ya que cuando el tumor está confinado a la próstata, las tasas de supervivencia a cinco años pueden acercarse al 99%. Esta realidad subraya la relevancia de los controles médicos regulares, aun en ausencia de síntomas.

La mayoría de los tumores prostáticos evolucionan de forma lenta y, en sus etapas iniciales, no provocan molestias perceptibles. Cuando los síntomas aparecen, suelen indicar una enfermedad más avanzada.

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Los signos de alarma incluyen dificultad para iniciar o detener el flujo urinario, aumento en la frecuencia de las micciones, en especial durante la noche, sensación de vaciamiento incompleto, chorro débil, escozor o dolor al orinar, y la aparición de sangre en la orina o el semen.

Los síntomas urinarios no siempre indican cáncer de próstata, por lo que es fundamental realizar chequeos médicos periódicos para un diagnóstico oportuno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la disfunción eréctil de aparición reciente y el dolor persistente en la parte baja de la espalda, pelvis o muslos deben motivar una consulta médica. En casos extremos, la retención aguda de orina puede requerir intervención inmediata.

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Es importante destacar que estos síntomas no son exclusivos del cáncer y pueden deberse a condiciones benignas. Por eso, solo una valoración médica permite distinguir entre un crecimiento prostático benigno y un tumor maligno.

Algunos grupos presentan un riesgo significativamente mayor. Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama, así como los afrodescendientes, deben iniciar los controles desde los 45 años. Para la población masculina sin factores de riesgo, la recomendación es comenzar la vigilancia a partir de los 50 años.

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El tacto rectal y la prueba de PSA son herramientas fundamentales para la detección temprana del cáncer de próstata, según los especialistas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo de detección contempla tres herramientas principales: la prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico), el tacto rectal y la resonancia magnética. El PSA es un análisis de sangre que mide la concentración de una proteína específica producida por la próstata; niveles elevados pueden indicar la necesidad de exámenes adicionales.

El tacto rectal, realizado por un urólogo, permite detectar irregularidades que otras pruebas podrían pasar por alto. Cuando existen sospechas en los resultados previos, la resonancia magnética se convierte en el estudio de imagen más preciso antes de proceder a una biopsia.

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Es fundamental señalar que la ecografía no resulta útil para la detección temprana del cáncer de próstata, pese a la creencia extendida entre algunos pacientes.