Diana Ángel ‘le tiró’ a las propuestas de Abelardo de la Espriella: “¿Conocen a la Chimoltrufia?”

Abelardo de la Espriella ha sido duramente criticado por parte de Diana Ángel en sus redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 31 de mayo, Colombia vivió una jornada electoral con cifras récord: 23,9 millones de personas acudieron a las urnas de un total de 41,4 millones habilitadas. Ese dato representó el mayor nivel de participación registrado en la historia electoral del país.

La competencia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se definió por una diferencia de 2,84 puntos porcentuales. La estrechez del resultado elevó la expectativa sobre el balotaje previsto para el 21 de junio. Ese día, Colombia elegirá en segunda vuelta al próximo presidente, en un escenario marcado por la alta movilización ciudadana y la polarización política.

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Diana Ángel le pidió a Iván Cepeda que asista a los debates con Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La población enfrenta una elección que promete definir el rumbo del país en los próximos años, mientras los equipos de campaña intensifican sus esfuerzos para conquistar a los votantes indecisos y a quienes apoyaron a otras fuerzas en la primera vuelta.

Diana Ángel se ha decantado en sus redes sociales por apoyar las propuestas del progresismo desde la pasadas elecciones de 2022 cuando Gustavo Petro fue elegido como presidente de los colombianos.

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La actriz, recordada por su participación en programas como Francisco el matemático y La casa de los famosos Colombia 1, critica constantemente a los líderes dela derecha, como ocurrió recientemente con Abelardo de la Espriella en una publicación de X en la que cuestionó al candidato que enfrenta a su favorito en una campaña marcada por prohibiciones legales.

La actriz Diana Ángel criticó las propuestas de Abelardo de la Espriella, comparándolo con el personaje de la Chimoltrufia - crédito @DianAngel01/IG

“Ustedes conocen a la Chimoltrufia, ‘como digo una cosa digo’tra’? ... Bueno así...”, escribió en su cuenta de X acompañado de un video del candidato en una entrevista.

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Pero esta no fue la única publicación con la que la actriz se despachó en contra de la candidatura del abogado, pues volvió a compararlo con el curioso personaje creado por Chespirito, compartiendo una publicación de Matador, reconocido caricaturista.

“Aquí otra vez con la Chimol...”, burlándose nuevamente del candidato.

La actriz volvió a comparar al candidato con el personaje de la Chimoltrufia - crédito @DianAngel01/X

La petición a Cepeda de asistir a los debates

La actriz, reconocida por su activismo y respaldo al oficialismo, solicitó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que acepte debatir con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta del 21 de junio.

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En su mensaje, expresó: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”, refiriéndose al temor de un retorno a políticas de “mano dura” y la represión contra la izquierda.

En este contexto de competencia cerrada, la campaña se ha distinguido por la ausencia de debates públicos. Cepeda ha mantenido su negativa a participar en estos espacios, argumentando que no quiere “someter la dignidad” del movimiento ni convertir la discusión política en un espectáculo.

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La actriz colombiana pidió al candidato del Pacto Histórico que debata con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @DianAngel01/X

Asegura que su énfasis está en el contenido y la calidad del debate de ideas, no en la exposición mediática.

La petición de Diana Ángel se difundió a través de su cuenta de X, donde pidió al senador abordar temas como la seguridad, la paz, el conflicto con el ELN, la economía y el abastecimiento de gas. La actriz relató que acompañó a Cepeda la noche de los comicios, cuando el resultado dejó al progresismo en segundo lugar.

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Rememoró que hace cuatro años la izquierda obtuvo ocho millones de votos, cifra que aumentó significativamente en el presente ciclo.

Ángel admitió sentir temor e incertidumbre por el avance de la oposición, pero reafirmó su apoyo al candidato del Pacto Histórico. Denunció ataques y calumnias, como acusaciones de vínculos con la guerrilla, tanto hacia Cepeda como hacia ella.

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Diana Ángel contó a quién le escribió su última canción - crédito @dianangel01/IG

Además, rechazó la equiparación entre los falsos positivos y el reclutamiento de menores, recordando su trayectoria como activista y su cercanía con las Madres de Falsos Positivos.

La artista también mencionó una frase de De la Espriella sobre “destripar” a la izquierda, interpretándola como una amenaza al movimiento progresista. Con este contexto, la solicitud de Diana Ángel cobra fuerza en una campaña que enfrenta una de sus definiciones más apretadas y polarizadas de las últimas décadas.

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