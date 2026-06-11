José Manuel Restrepo criticó a Iván Cepeda por recordar la primera vez que la Policía lo llevó a una estación: “No tiene ninguna presentación”

Fuerte crítica de José Manuel Restrepo a Iván Cepeda tras difusión de video sobre detención policial - crédito @jrestrp/X

El debate electoral colombiano sigue siendo cada vez más fuerte tras la difusión de un video en el que Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, rememoró un episodio de su juventud relacionado con la Policía.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, reaccionó de inmediato y rechazó públicamente el mensaje, desatando un cruce de declaraciones que reaviva la polarización política.

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En la grabación, Cepeda relató: “La primera vez que me llevó la Policía a una estación, mi mamá y mi papá me estaban esperando con los brazos abiertos. Hijo, el primero de todos los que van a tener que pasar, el primer canazo bueno, qué chévere”. El registro, publicado hace años en una entrevista, fue desempolvado por Restrepo a través de su cuenta en la red social X.

La reacción del compañero de fórmula de De la Espriella no se hizo esperar. Restrepo cuestionó: “Qué es un pésimo mensaje. Un jefe de Estado que crea que es chévere, que lo encanen, que lo metan a la cárcel por cometer un delito, no tiene ninguna presentación”.

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José Manuel Restrepo rechazó declaraciones de Iván Cepeda y reforzó propuesta de valores junto a Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

En su publicación, subrayó la preocupación por el tipo de ejemplo que se transmite a la niñez y la sociedad, e insistió: “¿Cuál es el ejemplo para los niños? ¿Cuál es el ejemplo para la sociedad? ¿Cuál es el ejemplo de un líder que supuestamente representa a toda una sociedad? Vergonzoso esa actitud”.

De acuerdo con el mensaje de Restrepo, su alianza con Abelardo de la Espriella tiene como objetivo “recuperar los principios y valores que ha perdido nuestra patria”. Enfatizó además que no descansarán hasta lograrlo y reiteró la palabra “vergonzosa actitud” para calificar la postura del senador del Pacto Histórico.

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El episodio se sumó a la lista de intercambios directos entre candidatos y sus equipos, reflejando la elevada tensión política en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de la segunda vuelta el próximo 21 de junio de 2026.

José Manuel Restrepo desafió discurso de Iván Cepeda y prometió restaurar principios en Colombia - crédio @IvanCepedaCast/X - @jmrestrepoa/Instagram