Fernando Gaviria tendrá su penúltima oportunidad de ganar una etapa en este Giro de Italia

El rendimiento de los pedalistas colombianos en el Giro de Italia ha sido para destacar. Egan Bernal porta la maglia rosa, Daniel Felipe Martínez figura en el top 10, Harold Tejada ha desempeñado bien su labor como gregario de Alexandr Vlasov y Éiner Rubio ha apoyado a Marc Soler en el Movistar Team. Además, los velocistas Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria siempre han estado en los primeros lugares de las etapas con final en esprín.

A Fernando Gaviria, sin embargo, le ha faltado “un centavo para el peso” en las jornadas con final llano: no ha logrado llegar primero. Pues bien, la etapa 13, que se desarrollará el 21 de mayo, ‘El mísil’ tendrá una nueva oportunidad de darle a los colombianos una nueva alegría en el Giro, dado que el recorrido será plano.

En la descripción de la organización del Giro se lee: “Etapa absolutamente llana que transcurre íntegramente por las carreteras de las llanuras de Ferrara, Polesine y Mantua. Las carreteras son rectas y generalmente anchas. Destacan los numerosos cruces de la ciudad con su conjunto de rotondas, isletas y mobiliario urbano”.

Después de esta etapa 13 solo habrá una con final llano, la número 18, por lo que Gaviria deberá dejar todo en la carretera si lo quiere es ganar.

Pese a que el deportista cafetero ha logrado la victoria en cinco etapas en ediciones pasadas del Giro, la sexta le ha sido esquiva en esta edición; de hecho, desde hace dos años, cuando ganó en Orbetello el colombiano no ha vuelto a cruzar la línea de meta en el primer lugar. Su mejor actuación, cabe anotar, fue en el 2017, año en que consiguió la maglia ciclamino.

La participación más destacada de Gaviria en este Giro fue en la etapa 10, donde quedó segundo, detrás del “fenómeno” eslovaco Peter Sagan.

<i>“Hicimos un buen trabajo, Sebas lanzó perfecto y yo fui el que no pude terminar a la perfección. Lo intentamos y di todo lo que tenía, al final cuando vi que podía intentar pasarlo tuve un pequeño error de línea, que podía ir por un lado y Peter me cambia la dirección”</i>, aseguró el antioqueño al finalizar la etapa el 17 de mayo pasado.

La etapa 8 fue otra en las que el colombiano tuvo una actuación destacada, al hacer parte de la fuga. Sin embargo, en un descenso faltando 38 kilómetros se cayó, por lo que en la parte final de la jornada, en la que llegó noveno, no tuvo la mejor condición para disputar el primer lugar.

Una de las constantes de ‘Fer’ en esta competencia es que no obstante al buen trabajo de sus compañeros Maximiliano Richeze y Juan Sebastián Molano en el tren de lanzamiento, no han coordinado lo suficiente, pues en los últimos metros antes de la línea de meta el pedalista de 26 años no suele llegar junto a ellos.

“Tenemos que intentarlo y no rendirnos nunca porque nunca se sabe cuándo llegan las victorias. Todo el equipo intentará llegar al esprín, veremos qué pasa”, afirmó el colombiano en la última etapa llana, palabras que le dan ilusión a la fanaticada colombiana.

Clasificación maglia ciclamino:

1. Peter Sagan (BORA - HANSGROHE) - 108 puntos.

2. Fernando Gaviria (UAE TEAM EMIRATES) - 91 puntos.

3. Davide Cimolai (ISRAEL START-UP NATION) - 91 puntos.

4. Elia Viviani (COFIDIS) - 79 puntos puntos.

5. Giacomo Nizzolo (TEAM QHUBEKA ASSOS) - 76 puntos.

