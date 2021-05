Crisis de resultados en Atlético Nacional pondría en riesgo la continuidad de Alexandre Guimarães

En la edición del jueves 20 de mayo del programa de debate ESPN FC Radio Colombia, la mesa de panelistas conducida por Francisco ‘Pacho’ Vélez, se refirió al problema de resultados y de baja producción de Atlético Nacional durante el último mes, que lo puede dejar incluso eliminado de todo.

Y es que tras la derrota 0-1 de Atlético Nacional contra Argentinos Juniors por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, el mal rendimiento del club de Medellín puso a pensar a los directivos, la prensa y aficionados en la continuidad del entrenador brasileño Alexandre Guimarães al mando del primer equipo del más campeón de Colombia.

Cuando el periodista Luis Arturo Henao tomó la palabra para referirse a la crisis de resultados por la que atraviesa Nacional, no descartó la posibilidad de que corra riesgo la continuidad del actual entrenador verdolaga, en caso de no avanzar en Conmebol Libertadores. Esto dijo Henao:

Si Nacional no avanza a octavos, es muy complicada la continuidad de Guimarães, es muy difícil, así sean tres fechas en seis meses. Es que en los equipos grandes y en Nacional no hay procesos, ni hay espera. Esta semana me dijo un directivo: “En Nacional es muy poca la paciencia, y mucho más cuando viene de cuatro años malos”. O sea en este momento ya a nadie van a esperar, con una cosa más grave, que el equipo está jugando muy mal, fuera que el equipo estuviera jugando bien, bueno sí. Pero jugando mal y sin resultados, es muy dífícil