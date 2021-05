“Decepcionante la falta de autoridad del Gobierno”: Carlos Antonio Vélez criticó el retiro de la Copa América

Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista deportivo, arremetió contra la oposición del gobierno de Iván Duque y le pidió mano dura contra los ciudadanos que vandalizaron durante el paro nacional. Fotos: Colprensa, Archivo particular

El pasado jueves, frente a una solicitud para aplazar la competición, la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) informó que, “por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre”, como lo había planteado el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, luego de una reunión con el presidente Iván Duque y demás funcionarios.

En el documento, la Conmebol agregó que, “agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, Sr. Iván Duque y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano”.

A pesar de la fuerte puja por parte del Gobierno, Colombia se quedó sin Copa América y el periodista Carlos Antonio Vélez, afín con la ideología del mandatario, criticó fuertemente al Ejecutivo por haberse dejado quitar la competencia en su columna de opinión en ‘Planeta Fútbol’.

En primer lugar, el comentarista habló sobre un movimiento expansivo por todo el continente. “(...) Me parecía que era una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y decir ‘pare’. El país no puede, bajo ningún punto de vista, entregarse a los violentos. Cuando me refiero a los violentos, me refiero al grupito de desadaptados y terroristas a sueldo que comenzaron esta primavera madurista en Chile, Perú, Ecuador y ahora en Colombia”, dijo, absolviendo de su comentario a quienes marchan en paz.

Después de hablar de la deslegitimación de la protesta, el periodista recalcó que se está cediendo ante la violencia. “A ellos nos entregamos con esta decisión. Al poder de la fuerza, de la violencia y del miedo. Decepcionante y defraudante la posición del Gobierno por su falta de autoridad”, aseguró.

Además, habló de “oportunistas” que “envenenan” a los jóvenes. “Los usan y luego los van a tirar a la calle. A que anden como los venezolanos, a que anden como paries por todo el mundo”, dijo.

“Ya está, ya se fue la Copa. Una más, un fracaso más para el paria colombiano. Decimos que vamos a organizar una cosa y no la organizamos. No somos capaces. Decepcionante y defraudante que el Gobierno no haya, con autoridad, defender la posibilidad de hacerlo”, culminó el fragmento.

Otro periodista que criticó fuertemente al Gobierno fue Iván Mejía, quien, por medio de trinos, criticó fuertemente e insultó al presidente de Colombia. Antes de que Ernesto Lucena, ministro del Deporte, desmintiera su posible salida del cargo, se hablaba de Guillermo Herrera como posible reemplazo. El mismo tiene experiencia como viceministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos y demás cargos relacionados con economía e infraestructura.

Frente a esto, Mejía no esperó para mostrar su descontento. “Ha jugado blanquitas, tute, la lleva, cucli... ¿Qué actividad ha tenido con el deporte? El sub no le pega a media, qué incompetente tenemos al timón”, expresó en su cuenta.

Trino de Iván Mejía

Además, llamándolo -tal como muchos detractores- ‘subpresidente’, el comentarista deportivo remató sugiriendo que lo que quería el mandatario era jugar al fútbol con estrellas como Neymar y Lionel Messi. “Duque esta muy triste: no podrá hacer cabecitas con Messi, ni jugar 21 con Neymar. Que contrariedad para el sub”, aseveró en la red social.

Incluso, después del trino sobre el posible nombramiento de Herrera en MinDeporte, criticó a Marta Lucía Ramírez y su posible desempeño como canciller. “Lo que nos vamos a reír y los ‘osos’ que vamos a pasar ante el mundo con la cotorra Martuchis en minrelaciones exteriores”, señaló el periodista a sus más de 500 mil seguidores.

