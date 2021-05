La graciosa ‘metida de pata’ de Carolina Soto al pedir un domicilio

Tomada de Instagram @CaritoSotoOficial

Carolina Soto es una mujer bastante activa en redes sociales y muestra de ello es que compartió a través de su cuenta de Instagram, en horas recientes, una serie de videos en los cuales contó la particular situación que vivió cuando solicitó una resma de papel y unos marcadores, a lo que pensó era una tienda cercana a su casa en Bogotá.

“Yo soy la más mala para pedir cosas por aplicaciones, porque soy muy despistada. Imagínense que pedí una resma de hojas porque la que había en mi casa se acabó y también unos marcadores. Entonces empecé a pensar al rato: ‘¿Pero por qué esto no llega y está tan demorado?’, cuando me envían un mensaje en el que me decían que me iban a mandar eso por una empresa de envíos”, explicó con evidente sorpresa la presentadora del programa ‘Dia a día’, de Caracol Televisión.

De acuerdo con lo expuesto por la también modelo y empresaria caleña, sin darse cuenta hizo su pedido a una papelería en Bucaramanga (Santander), por lo que los productos tardarán varios días en llegar y, si se tienen en cuenta los bloqueos en las vías que se presentan por cuenta del paro nacional, estos elementos podrían tardar más de lo esperado.

“Me llegan el lunes (24 de mayo) la resma y los marcadores ¡Ay no, qué desastre! Que ni mi esposo se entere porque me la monta, menos mal que él no tiene redes”, agregó Carolina Soto.

Cabe mencionar que la presentadora de 36 años hizo en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que han dado mucho de qué hablar. Los cinco posteos de historias y fotografías, sumaron más de 68.387 de interacciones entre sus más fieles seguidores y documentan las recientes vacaciones que pasó junto a su familia en las playas de Barú.

“Familia hermosa”, “Dios los bendiga, qué unión tan bella” y “qué lindos se ven los cuatro en un lugar tan bonito”, dicen algunos de los comentarios de la publicación que Soto compartió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, plataforma desde la cual compartió otras fotografías y videos en los que se le ve disfrutando del mar y de animales como guacamayas y delfines. Así es como muchos han resaltado su amor por los animales y la manera en la que la presentadora y su esposo han educado a los pequeños.

Otro aspecto de la vida de Carolina Soto que ha sido bastante comentado entre los 3 millones de seguidores que acumula en Instagram y los espectadores de ‘Día a día’, fue el drástico cambio físico que tuvo Germán González, su esposo, quien se sometió a varios tratamientos que le permitieron bajar de peso, pues no se sentía cómodo con los varios kilos que tenía de más

Por su parte, la presentadora vallecaucana compartió en sus redes sociales el video que documenta el proceso y deja ver el resultado final del hombre con 16 kilos menos encima después de 12 meses de trabajo. Mientras que hace algunas semanas, mostró los trucos de ejercicio con los que su esposo logró adelgazar, entre los cuales destacó la bicicleta que monta a diario en su propio apartamento.

“Su cambio es impresionante, parece otra persona”, “¡Wow! Cómo está de flaco tu esposo”, “Caro qué lindos. Germán se está adelgazando un resto, anda muy light” y “necesito urgente la dieta de Germán para esta cuarentena” fueron algunas de las reacciones que se almacenaron en la publicación de Carolina Soto sobre el padre de sus hijos Violetta y Valentino.