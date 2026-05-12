Colombia

Hallan desmembrado a boxeador profesional en Atlántico: había sido reportado como desaparecido tras perder un combate

El cuerpo mutilado de Yeiner Gómez fue encontrado flotando en el río Magdalena por pescadores de la vereda Cabica, en Soledad. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con su última pelea en el ring

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El hallazgo del cuerpo desmembrado de Yeiner Gómez Sandoval conmociona a la comunidad de Barranquilla y Soledad - crédito Facebook
El hallazgo del cuerpo desmembrado de Yeiner Gómez Sandoval conmociona a la comunidad de Barranquilla y Soledad - crédito Facebook

El área metropolitana de Barranquilla permanece en estado de conmoción tras confirmarse el hallazgo del cuerpo desmembrado del reconocido boxeador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval en una zona rural de Soledad (Atlántico).

La víctima, cuya desaparición había sido reportada por familiares luego de un combate boxístico, fue identificada oficialmente la mañana del martes 12 de mayo, cuando su madre reconoció los tatuajes en el torso y el pecho.

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Las circunstancias del hallazgo

La tarde del lunes 11 de mayo, habitantes y pescadores de la vereda Cabica alertaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre restos humanos flotando en el río Magdalena.

Al llegar al lugar, uniformados encontraron un cuerpo mutilado y en estado de descomposición, lo que llevó a la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El procedimiento se trasladó a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla, donde se confirmó la identidad del deportista a través de sus tatuajes.

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La familia de Yeiner Gómez había reportado su desaparición desde el domingo 10 de mayo, Día de las Madres, tras no recibir respuestas a llamados telefónicos. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, lo que impulsó a la madre a acudir a las autoridades forenses. La confirmación oficial llegó gracias a un tatuaje de serpiente en el torso y un corazón en el pecho, claves para la identificación.

Familiares y entrenador reportaron la desaparición del deportista tras su combate del 9 de mayo en Barranquilla - crédito Facebook
Familiares y entrenador reportaron la desaparición del deportista tras su combate del 9 de mayo en Barranquilla - crédito Facebook

Últimos movimientos del boxeador

De acuerdo con la versión de la familia y el testimonio de su entrenador, Miguel Ángel “el Ñato” Guzmán, Yeiner participó la noche del sábado 9 de mayo en una velada boxística en el gimnasio Cuadrilátero Élite de Barranquilla, donde enfrentó a Leider Galvis en una pelea de ocho asaltos correspondiente al evento WBA Future Champions Colombia.

Tras la contienda, que significó la primera derrota profesional del púgil en la división supergallo, el joven compartió momentos con su madre y, posteriormente, con su hija. El domingo, después de estar en compañía de su familia, dejó de responder mensajes y llamadas.

“La mamá de la niña (hija del pugilista) me escribió preguntándome si sabía algo de él. Yo le dije que no. Después seguimos intentando comunicarnos y nada. Ya esta mañana me llamaron para decirme que habían encontrado un cuerpo en Soledad y que por los tatuajes parecía ser él”, relató el entrenador Guzmán en declaraciones recogidas por Zona Cero.

Investigación en curso y contexto de violencia

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha divulgado hipótesis oficiales sobre los móviles del crimen ni ha confirmado el lugar exacto donde se produjo el asesinato. Tampoco existen personas capturadas o formalmente señaladas en relación con el homicidio.

La identificación del boxeador Yeiner Gómez fue posible gracias a los tatuajes únicos en su torso y pecho reconocidos por su madre - crédito Facebook
La identificación del boxeador Yeiner Gómez fue posible gracias a los tatuajes únicos en su torso y pecho reconocidos por su madre - crédito Facebook

Las autoridades centran la investigación en reconstruir los últimos movimientos del deportista, identificar a quienes lo vieron por última vez y determinar si su muerte estuvo vinculada a conflictos personales o profesionales.

El entrenador Miguel Guzmán manifestó: “Nunca me comentó sobre amenazas o problemas personales que puedan relacionarse con su asesinato”, en un intento de despejar dudas sobre posibles riesgos derivados de su entorno deportivo.

Gómez Sandoval, de 25 años según versiones recogidas por el medio citado, mantenía una carrera en ascenso y había debutado profesionalmente en México antes de consolidarse en el circuito nacional.

La brutalidad del crimen, que incluyó la mutilación y el abandono de restos en aguas del Magdalena, generó un amplio rechazo en la comunidad deportiva de Atlántico y Barranquilla. La policía y la Fiscalía reforzaron la búsqueda de extremidades y la cabeza, ausentes en el hallazgo inicial, mientras continúan las labores de inspección en la zona rural de Soledad.

El crimen del prometedor boxeador supergallo genera rechazo e indignación en la comunidad deportiva del Atlántico - crédito Facebook
El crimen del prometedor boxeador supergallo genera rechazo e indignación en la comunidad deportiva del Atlántico - crédito Facebook

Perfil de Yeiner Gómez y reacciones

Yeiner Andrés Gómez Sandoval era considerado un prospecto prometedor en la división supergallo. Hasta el combate del sábado mantenía un récord invicto de seis victorias, cinco de ellas por nocaut, y su última pelea fue catalogada como una de las más exigentes de la temporada. El organizador de la velada, Alberto Agámez, lo había motivado a prepararse para futuras oportunidades, reconociendo su potencial.

“Era un tremendo peleador”, recordó su entrenador, que lo acompañó en su paso del boxeo amateur al profesionalismo y destacó su carácter inquieto, pero disciplinado en el entrenamiento. La noticia del asesinato dejó un vacío en el entorno boxístico local, que hoy clama por respuestas y justicia.

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