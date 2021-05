Segunda reunión entre Comité del Paro y el Gobierno nacional vuelve a finalizar sin acuerdos

Panorámica de mesa entre Comité Nacional del Paro y Gobierno nacional en reunión del pasado domingo 16 de mayo (2)

El Comité del Paro y el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ya se han reunido dos veces para tratar de llegar a un consenso, pero esto no ha sido posible. Los líderes sindicales y estudiantiles han manifestado que no hay “empatía por parte del Gobierno” y por eso no el diálogo no ha avanzado.

Se espera que ambos sectores vuelvan a reunirse el próximo jueves 20 de mayo a las 7:00 a. m. en la sede principal de Compensar, en Bogotá.

En desarrollo...

