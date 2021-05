Luisa Castro, ex de ‘La Liendra’, aclaró si tiene novia

Instagram @alejo_discover

Para Luisa Castro, exnovia del también influenciador conocido como ‘La Liendra’ este no es un tema nada nuevo, pues en repetidas ocasiones le han cuestionado sobre su orientación sexual y si sostiene una relación con la cantante de música urbana Nathh.

Las dos se encontraban realizando una transmisión en vivo por Instagram, en el que se mostraron en un avanzado estado de alicoramiento y respondieron las diferentes preguntas que les realizaban sus seguidores.

La pregunta quedó hecha en la caja de preguntas: ¿ustedes dos son novias?, a lo que la influenciadora junto a la cantante, con un gesto en la boca y negando con la cabeza respondieron:

“No, e igual si yo tuviera una novia así de chimba yo la presumo” fue la respuesta de la interprete de ‘Bandida’. Más adelante, Nathh publicó en su cuenta de Instagram un video bastante sugestivo con la ex de ‘La Liendra’.

En otra parte del video se puede apreciar cuando a las dos mujeres, que tenían una transmisión bastante subida de todo, otro seguidor les preguntó: ¿beso o miedo?

“De pronto más tarde que estemos borrachas”, respondió Castro a la propuesta de su seguidor.

Igualmente, en el video se puede apreciar cuando otro de los espectadores del live, les pregunta: ¿qué les parece más lindo físicamente de la otra?, a lo que ambas respondieron.

- “No sé porque me gustan mucho tus labios pero tus ojos también me gustan mucho... pues tu c#l* obviamente es gigante pero me parece que tus labios matan la liga”, respondió Nathh.

- “Ok, a mí tus labios y tu nariz me parecen hermosas”, aseguró Luisa.

Esta no es la primera vez en la que ambas influenciadoras salen a aclarar los rumores, pues Castro, quién terminó con ‘La Liendra’ hace unos 10 meses, se ha visto cuestionada por rumores sobre infidelidad.

Por fin se aclararon los rumores del por qué de su ruptura

Diez meses después de haber terminado su relación con el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, la también creadora de contenidos digitales, Luisa Castro reveló la razón de la separación. Ambos sostuvieron una relación de más de un año que se veía muy sólida, sin embargo, acabó en polémicas e incluso hasta el día de hoy se siguen enviando indirectas.

Castro volvió a hablar de ‘La Liendra’ durante una transmisión de dos dos horas que hizo el youtuber Daniel Patiño, conocido como ‘Paisa Vlogs’. Él tiene un programa llamado ‘Hablando claro con…’ y la invitada de esta semana fue Luisa, a quien le preguntó acerca de su éxito en redes sociales, cómo ha vivido la cuarentena y, por supuesto, por sus relaciones amorosas.

En este punto fue inevitable hablar de ‘La Liendra’, así que Castro contó cómo inició la relación y aseguró que ellos eran mejores amigos y se conocían desde antes de tener mucho alcance en redes. Incluso, reveló que Gómez tenía novia, y cuando terminó con ella “se puso la ’10′” con Luisa.

Los seguidores de ambos siguen especulando qué pasó y tienen hipótesis acerca de si las mentiras a las que se refiere Luisa hacen una referencia a una infidelidad, pero ella en otras entrevistas ha negado que ‘La Liendra’ haya salido con otra mujer mientras eran novios.

Gómez también ha negado esto en varias oportunidades. De hecho, el pasado 16 de abril se sometió a una prueba con un detector de mentiras y durante la dinámica le preguntaron si le había “puesto los cachos o no” lo que Luisa negó firmemente.

