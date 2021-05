Andrés Parra asegura que María Fernanda Cabal tiene “soberbia, cinismo y arrogancia”

Actor Andrés Parra y senadora María Fernanda Cabal. Fotos: Colprensa

El famoso actor colombiano Andrés Parra, quien es recordado por millones de latinoamericanos por sus múltiples apariciones en producciones nacionales e internaciones, y además es muy activo en su cuenta de Twitter, arremetió contra la senadora uribista María Fernanda Cabal.

Parra, quien posee casi 1 millón de seguidores en la red social, evidenció no apoyar las opiniones de la congresista del Centro Democrático sobre el paro nacional y quien se ha mostrado en apoyo a la legalización del porte de armas en Colombia, de cara a los hechos violentos por parte de civiles en Cali contra indígenas de la Minga en la capital del Valle del Cauca.

El momento en que el actor que encarnó a Pablo Escobar en ‘Escobar: El Patrón del Mal’ se refirió a Cabal fue en mención a un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas y que data del año 2019, en el que se observa un debate del canal de noticias internacionales NTN24 con la senadora antes mencionada y el congresista de Alianza Verde, Mauricio Toro.

Los congresistas expusieron sus puntos de vista de manera airada sobre varios temas coyunturales en Colombia y, a gritos, dejaron ver lo distantes que están sus perspectivas. El ‘rifirrafe’ quedó grabado y algunos usuarios de Twitter sacaron a relucir esta semana el clip, con lo que varios de ellos creyeron que era actual.

Pues bien, uno de los opinadores del tema fue Andrés Parra, quien citó uno de los videos en los que se evidencia el momento de la pelea entre los parlamentarios y lanzó un duro y categórico mensaje contra la senadora María Fernanda Cabal:

“Soberbia, cinismo, arrogancia. Élites políticas intocables! Incuestionables! De esa mierda es de la que nos mamamos ya”, trinó el artista.

El tuit de Parra se dio porque Toro y Cabal debatían sobre un tema similar al actual: las manifestaciones sociales. En 2019, el congresista Toro se mostró inconforme con la posición del uribismo y aseguró que la actitud de los miembros de esa bancada no es óptima y le lanzó varias pullas a su colega en el Congreso, dijo que la “actitud” de Cabal “de no oír a los demás, de no oír las problemáticas de un país que está intentando decir qué le preocupa. Y ustedes dan la espalda, se victimizan y esto es lo que pasa. Yo les pido que oigan al país, a todos los sectores sociales les están preocupando muchas cosas”. Todo esto sucedía mientras Cabal ignoraba a Toro, mientras este seguía con sus críticas al partido de Gobierno, Centro Democrático

“Este es el Gobierno de los anuncios, porque todo lo anuncian, pero nada lo hacen. Y cuando van a sacar algo adelante y ven que a la gente no le gustan, tiran la piedra, esconden la mano y retiran las propuestas”, añadió Toro.

Tras los duros cuestionamientos que recibía María Fernanda Cabal, esta se mostró indignada y hasta molesta por lo que, en tono despectivo, dijo en el debate “Ush, qué alegadera”, en contestación a las críticas del representante a la Cámara de ‘los verdes’.

Toda la situación antes descrita conllevó a que Parra calificara la actitud de Cabal como gestos de “soberbia, cinismo y arrogancia”.

Estos no son los únicos pronunciamientos en contra de Cabal, en las últimas horas la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco calificó a la senadora y su esposo José Lafaurie como ‘tremendas joyitas’, luego de un video en el que se revelan los presuntos escándalos delictivos de los que habrían hecho parte y aseguró que espera que personas como estas no lleguen de nuevo a posiciones de poder.