Felipe Arias dio un nuevo testimonio del ‘milagro’ que lo tiene vivo

El presentador manizaleño Felipe Arias se ha vuelto difusor de su propio testimonio de fe, luego de la trascendental experiencia que vivió el pasado 11 de marzo, cuando fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por problemas de salud que afectaron su corazón.

Sobre esta delicada situación, el reconocido periodista brindó una entrevista a José Gabriel Ortíz Robledo y su programa ‘Yo José Gabriel’, en la cual reveló varios detalles sobre los momentos que vivió en medio de este difícil episodio, que pensó no podría superar.

Arias confesó que vio “el túnel” y sintió miedo al ver cómo su vida se iba frente a sus ojos , motivo por el cual dice, que suplicó en sus pensamientos al equipo médico que, en ese momento, estaba llevando a cabo su reanimación. Inclusive, afirma que posteriormente tuvo temor de quedarse dormido porque llegó a imaginar que no despertaría de nuevo.

Además, en diversas ocasiones de su conversación con José Gabriel, Felipe Arias reiteró que los médicos lo mantuvieron al tanto de la situación y fueron sinceros al explicarle lo que podría pasar.

“Todos los médicos me decían que mi situación era muy crítica (...) y cuando comenzó la reanimación yo pensaba: ‘¡No me dejen, por favor! Siento que cada vez me estoy yendo y hundiendo más ¡No me dejen ir!’. Y no quería dormir porque volvía a ver el túnel”, aseguró el presentador de Noticias RCN.

También advirtió que esta dura experiencia lo ayudó a ser mejor una persona, replantearse varios aspectos sobre su vida personal y creer firmemente en las segundas oportunidades. “Cada vez que caemos, que estamos en el barro, nos volvemos mejores personas y así estamos más cerca de Dios, quien me está dando una segunda oportunidad de vida”, agregó.

Por último, Felipe Arias manifestó que al verse en una UCI conectado a los aparatos de reanimación recordó el calvario por el que tuvo pasar Jesucristo y fue precisamente eso lo que le ayudó a tener fortaleza y superar su enfermedad.

“Yo estaba rodeado de cables, lleno de hematomas y me acordé de Jesús crucificado, eso me dio fuerza y pensé que lo que me estaba pasando a mí, comparado con eso, no era nada”, afirmó.

Las reacciones a su entrevista no se hicieron esperar y desde las redes sociales los espectadores del programa se mostraron agradecidos con el presentador de 49 años por brindar su testimonio de vida y motivar a muchas personas a seguir adelante.

“Felipe, acabo de ver tu entrevista en ‘Yo José Gabriel’. Te cuento que mi papá murió por un infarto el año pasado y me hiciste recordar cada momento de ese suceso. La vida nos da oportunidades y me alegra mucho que estés dando ese testimonio. Un abrazo para ti y tu esposa”, escribió desde su cuenta de Twitter el reconocido periodista barranquillero Jairo Soto.

“No pensé que fuera a volver”

Después de tanto batallar por su salud, Felipe Arias regresó a Noticias RCN el pasado 12 de abril en medio de una emotiva bienvenida, en la que sus compañeros lo abrazaron, aplaudieron e incluso dedicaron un sentido mensaje en una pantalla del programa: “Bienvenido... nuestro valiente Felipe”.

La mencionada dedicatoria va en línea con el espacio de ‘Valientes’ que él presenta y el medio la acompañó con una foto del presentador posando con la sonrisa que lo caracteriza. “No pensé que fuera a volver”, afirmó frente a los periodistas y personal del canal al momento de volver a verlos.

De igual manera, el presentador que ahora está en la edición de mediodía, señaló que se encuentra “disfrutando cada instante, cada día, cada amanecer, el sol, la lluvia, la caída de una hoja”.

