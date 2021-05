Si planea visitar a Colombia, sepa lo que tiene que hacer para poder ingresar al país

¿Tiene planeado viajar a Colombia en pandemia? Esto es todo lo que tiene saber para entrar al país - Aeropuerto El Dorado.- Colprensa.

En medio de la pandemia, que ya cumplió un año desde que llegó a Colombia el covid-19, el país ha intentado reactivar el turismo y permitir el ingreso a ciudadanos extranjeros con medidas de restricción, sin embargo, muchas son desconocidas por los viajeros y muy necesarias antes de aterrizar al país, aunque no hay una cuarentena estricta para quienes llegaron, en muchos casos, es necesaria.

En una entrevista con Blu Radio, Humberto Velásquez Ardila, de la subdirección de control migratorio de Migración Colombia , comentó sobre todos los requisitos y protocolos que existen para ingresar a Colombia en medio de la pandemia. Además, aclaró, que con el pasar de los días y según como ha avanzado el virus en el país, se han tomado diferentes decisiones respecto al ingreso de visitantes, muchas de estas no son informadas por las aerolíneas, no por descuido, sino porque no tienen la capacidad de dar la información a todos los operadores en todos los rincones del mundo.

Según informó el funcionario, el Ministerio de Salud habilitó solamente la norma 411 frente a la llegada de visitantes, lo que implica que cada viajero que llegue al país tenga consigo una prueba negativa PCR con máximo 72 horas de haberla realizado. Sin embargo, este no es un requisito obligatorio, si un ciudadano llega sin prueba puede optar por la opción de aislarse por 15 días en su llegada al país o ingresando realizar un test en el aeropuerto.

En cuanto a los colombianos que vuelven del exterior, Velásquez informó que no hay manera de que no lo dejen ingresar al país, pues es una persona residente.

“Si una persona llega a un punto de control migratorio de Colombia y es residente en el país, no podemos negarle el ingreso, si la aerolínea no lo quiere dejar embarcar, debe exigir que la aerolínea se comunique con Colombia y ahí tendrán que embarcarlo”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado del Aeropuerto Internacional El Dorado da indicaciones a una pasajera, en medio de la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Bogotá, Colombia. 21 de diciembre de 2020. REUTERS/Luisa González

Sin embargo, la subdirección de control migratorio aconsejó a los viajeros de hablar previamente con la aerolínea y conocer los requisitos que esta tenga para viajeros que lleguen al país, pues cada una de estas es libre de tomar control y acciones sobre los pasajeros.

Para las personas que ya están vacunadas contra el covid-19, el control sigue siendo el mismo, y a pesar de tener el carné de vacunación, tendrán que presentar una prueba PCR negativa de covid-19.

Colombia y otros 17 países firmaron compromiso para la reactivación del turismo en América Latina:

Ministros y viceministros de las carteras de Turismo de 18 países firmaron en República Dominicana la Declaración de Punta Cana, un compromiso promovido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) para reactivar el sector, haciendo de este una prioridad general y adoptando protocolos internacionales.

De acuerdo con la OMT, “dicha reactivación apuesta por la innovación y la transformación digital”, pero también busca seguir avanzando en el turismo sostenible para reforzar los mecanismos de apoyo hacia los trabajadores y las empresas más afectadas.

“El restablecimiento de la confianza en los viajes es un primer y esencial paso para reanudar el turismo, llevar la esperanza a millones de personas en las Américas e impulsar la recuperación en general”, indicó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, quien asimismo, reconoció el buen manejo que República Dominicana ha hecho de la pandemia.

Vista del río Guayabero antes de su confluencia con el Río Ariari, en San José del Guaviare (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Por su lado, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, destacó el rol de la OMT como catalizador de innovación y sinergias y convocó a los presentes a fortalecerse como destino compartido, como región, a través de la unión, determinación, enfoque y visión conjunta.

“El restablecimiento de la confianza en los viajes, la protección a las empresas y los puestos de trabajo y garantizar que los beneficios de la reactivación del turismo se sientan más allá del propio sector”, señaló la OMT e indicó que este precisamente fue uno de los temas principales del debate alrededor de la reactivación de la industria, al cual asistieron de manera presencial los ministros y viceministros de turismo de Colombia, pero también de otros países de la región como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, y de manera virtual, los de Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Nicaragua y Perú.

