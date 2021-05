Los Simpson completo, Espn y otras novedades que traerá una nueva plataforma a Colombia

Todas las temporadas de Los Simpson estarán disponibles en Colombia desde el 31 de agosto en Star+

A partir del 31 de agosto, en Colombia estará disponible la nueva plataforma STAR+, un espacio en streaming con los contenidos deportivos de ESPN y los antiguos canales de Fox. A través de este servicio los usuarios podrán tener acceso a todas las temporadas de “Los Simpson”, y series como “This Is Us”, “The Walking Dead”, “How I met your Mother”, “Pose” y “Modern Family”, además de películas de estreno como “Nomadland”, entre otras nominadas al Óscar.

Star + llegará a Colombia como un servicio digital que será independiente de Disney Plus, sin embargo, también estarán las producciones de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica, “su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Estos son los contenidos a los que los colombianos tendrán acceso y que estarán disponibles en el país:

Todas las temporadas, incluyendo las de estreno, de series como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (de National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.” y “The Resident”, entre otras. Star+ tendrá también títulos icónicos, como “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”.

Como Netflix, Amazon o Disney, Star+ también ofrecerá producciones originales como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”.

Editorial use only. No book cover usage. Mandatory Credit: Photo by Bob D'Amico/Abc-Tv/Kobal/Shutterstock (5886190br) Ty Burrell, Julie Bowen, Ariel Winter, Sarah Hyland, Nolan Gould Modern Family - 2009 ABC-TV USA Television

Entre las comedias animadas que llegarán a Colombia y que tendrán disponibles todas las temporadas están “Los Simpson”, “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva serie original Star: “Solar Opposites”.

Otras películas que rotan actualmente en los canales por cable también estarán disponibles, desde títulos clásicos hasta lanzamientos recientes en cines como “Judy”, varias las nominadas al Óscar y “The Empty Man”; éxitos de taquilla, como “Deadpool” y “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; colecciones de películas como “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Búsqueda Implacable”.

En cuanto al contenido deportivo colombiano e internacional bajo la marca ESPN se incluirán las Ligas y campeonatos, con eventos en vivo de CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, así como competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes. También estarán programas latinoamericanos como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.

La plataforma llegará el próximo 31 de agosto para todo dispositivo con conexión a Internet en Colombia; sin embargo, no se informó cuál será el precio de suscripción. Solo se adelantó que habrá una oferta comercial combinada con Disney+.

Disney adquirió ESPN y luego la cadena Fox Sports, convirtiéndose en el rey de los eventos deportivos. La Serie A, la Premier League, la Copa Libertadores y los eventos ciclísticos son otros de los contenidos que tienen su lugar dentro de la parrilla, por lo que se espera que sean incluidos en el nuevo servicio.





