Fuertes disturbios se presentan en el sector de Cartagenita, vía Facatativá

Protestas Facatativá. Foto: captura de pantalla.

A esta hora se presentan fuertes enfrentamientos entre manifestantes del municipio de Facatativá, en el sector de Cartagenita y la fuerza pública.

Esto se registra después de que en las últimas horas se conociera una denuncia ciudadana por medio de redes sociales sobre un nuevo caso de saqueo a un vehículo de carga de cervezas que tuvo que estacionarse en medio de los bloqueos de manifestantes de Facatativá.

El propio gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos compartió un video donde se observa a varias personas corriendo con cajas de cerveza, precisamente en el en el sector de Cartagenita.

“En Facatativá, saqueos contra vehículos detenidos por bloqueo de manifestantes. He pedido la presencia inmediata de la @PoliciaColombia, quien a esta hora interviene. Nuevamente mi llamado a la manifestación pacífica, a no vulnerar derechos de los demás y a no bloquear las vías”, escribió el gobernador García en Twitter.

Noticia en desarrollo...

