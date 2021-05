El conmovedor mensaje con el que Hassam recordó a su madre fallecida

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido en el mundo del humor y el entretenimiento como Hassam, aprovechó este 13 de mayo para participar de la popular dinámica #TBT (throwback thursday), a través de la cual se comparten algunos viejos recuerdos cada jueves en redes sociales.

En su publicación de Instagram, el humorista de 44 años compartió una antigua fotografía junto a su madre Blanca Lucía Gómez Parra, quien falleció el 13 de agosto de 2019 tras una lucha de 8 años contra el cáncer.

Además, acompañó la imagen de un sentido mensaje con el que resaltó la labor desempeñada por la señora Blanca Lucía como madre soltera.

“Yo preste servicio militar, pero la que me enseñó a ser machito fue mi mamá. Llevo sus apellidos porque ella no necesitó un tipo al lado para enseñarme a ser buen papá”, comentó Hassam.

Pero no son las únicas palabras que ha dedicado el reconocido cómico colombiano para ella en este mes de las madres, pues también la homenajeó en su rutina del pasado 8 de mayo para el programa ‘Sábados Felices’, al cual regresó después de haberse retirado de la televisión durante varios meses y en el que reveló una nota de voz que ella le envió poco antes de su fallecimiento.

Mientras que, con algunas lágrimas en los ojos y un ‘nudo’ en la garganta, Hassam comentó: “Yo creo que todavía se ríe de mis bobadas, me mira. Yo sigo escuchando a mi mamá”, e inmediatamente las reacciones comenzaron a surgir desde redes sociales.

“De haber sabido que ese iba a ser el final alistaba el pañuelo antes” y “qué bello homenaje para ese ángel que tienes en el cielo”, fueron algunas de las respuestas que recibió el comediante de Sábados Felices tras su rutina.

Estas mismas palabras hacia su madre el comediante las reiteró en una reciente entrevista con La Red del Canal Caracol, en la que añadió que los audios que todavía conserva de ella le ayudan a seguir adelante en medio de su dolorosa ausencia.

“Yo mamo gallo cada vez que hablo de ella porque no quiero entrar en el tema, ay ‘pobrecita’, Es la experiencia más fuerte que he vivido de pérdida de alguien cercano, yo perdí amigos, perdí compañeros, pero nunca había perdido a alguien tan cercano, ese dolor está ahí vivo y los somatizo a veces diciendo idioteces, eso me ayuda y sé que ella me entiende porque aún escucha mis chistes”, aseveró.