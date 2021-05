‘Suso, el paspi’ cumplió uno de sus más grandes sueños: tiene su propia librería

Alejandro Hoyos cumple uno de sus grandes sueños

Alejandro Hoyos, también conocido como Dany Hoyos, y quien se ha ganado el reconocimiento por su personaje de ‘Suso, el paspi’, compartió con sus seguidores, a través de su cuenta de twitter, que por estos días, uno de sus más grandes sueños de toda la vida se hizo una realidad: tener su propia librería. Bajo el nombre ‘Te creo: escuela de arte”, Hoyos comienza su emprendimiento, el que llevaba planeando desde hace mucho tiempo.

En medio de las complejas circunstancias que ha tenido que enfrentar Dany a causa de la pandemia del coronavirus, contó que han venido llegando buenas noticias a su vida. Además de celebrar su cumpleaños número 39, el presentador, actor y comediante festejó la salida de su cuñado de una Unidad de Cuidados Intensivos, lugar en el que estuvo internado durante 27 días, intubado, y en delicado estado de salud, luego de contagiarse de covid. Aunque aseguró que el país pasa por momentos difíciles, escribió que quería compartir un poco de esa alegría.

Alejandro Hoyos cumple uno de sus grandes sueños

Hoyos comentó que la sede de este espacio, dedicado a la cultura, se encuentra en Belén, en Medellín. “He nacido para dar vida a las historias. Próximamente me podrás visitar, o llamar para abrir un libro, disfrutar un rico café y darle rienda suelta a tu imaginación. Estaré en Medellín, pero viajaré con tu compañía por el mundo”, se lee en la primera publicación de las redes sociales de la librería de Dany quien, además, recordó que los servicios de domicilio de libros ya están disponibles y que, si el libro no está allí, “se lo conseguimos”.

En la cuenta Twitter de ‘Te creo’, Dany fue compartiendo momentos de lo que fue la creación de la librería de la que aseguró que es un espacio para todos: “los lectores, los tomadores de café, los conversadores, los tímidos, los que solo quieren leer, los que no quieren hablar, los que nunca han leído, los que han leído todo”. El comediante relató que el espacio nació en plena pandemia, bajo las premisas que argumentan que las “historias salvan vidas y acarician el alma”.

Alejandro Hoyos cumple uno de sus grandes sueños

“No me pude aguantar, en comunicaciones me decían que no contara todavía, pero es que es un sueño cumplido. Tendremos café, domicilios, libros vividos, novedades, independientes, infantil, juvenil, universal, creatividad, mejor dicho de todo. Damos vida a las historias”, dijo Dany que, con los días, seguía compartiendo la historia de la creación de su librería que tendrá el fin de, según la explicación de sus redes sociales “ser casa de la palabra, la conversación, el debate respetuoso de la ideas”.

Además de estar en Belén, según el comunicado oficial, ‘Te creo’ tendrá, en los próximos meses, nuevas sedes en Medellín, y en un futuro más lejano, en otras ciudades del resto del país.

Alejandro Hoyos cumple uno de sus grandes sueños

Para Dany no han sido fáciles los últimos meses. En enero de este año, a través de un video de poco más de dos minutos, el comediante relató que había perdido a una de las personas que más amaba en el mundo, a su abuelo, a causa de complicaciones derivadas al coronavirus. El presentador, en su comunicado, invitó a los ciudadanos a ser conscientes, y a entender la pandemia como algo serio, y no como un juego. Invitó a ser empáticos, a cuidar al prójimo, y a ser constantes con los cuidados necesarios para combatir la enfermedad.

‘Te creo’, para Dany, es un proyecto que le devolvió un poco de esperanza entre las malas noticias, “en medio de tanta incertidumbre y angustia de mi familia, esta imagen le da una caricia a mi alma. Llegaron las bibliotecas de la Librería. Muy pronto”, escribió el paisa en sus redes, antes del lanzamiento oficial del espacio.





Seguir leyendo: