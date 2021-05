MinDefensa entregó balance final del 12M

Foto de archivo. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2021. REUTERS/Luisa González

Este 12 de mayo se desarrolló la jornada 15 del Paro Nacional convocada por centrales obreras, congregadas en el Comité Nacional, por lo que el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, acompañado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, entregó el reporte final de las manifestaciones presentadas en Colombia.

Las declaraciones, emitidas desde el Puesto de Mando Unificado Nacional, en Bogotá, dan cuenta del siguiente panorama:

- La Fuerza Pública hizo acompañamiento de más de 170 manifestaciones pacíficas en el territorio nacional en la misma cantidad de municipios del país.

- A las 11:30 p.m. del 12 de mayo, 80 bloqueos persistían en el país.

- Con respecto al desplazamiento de vehículos por el territorio, fueron monitoreadas 210 rutas especiales en Colombia.

- Se movilizaron un total de 120 mil toneladas de alimentos por dichas rutas con el fin de combatir el desabastecimiento causado por bloqueos en distintas zonas del país.

- El Ejército y la Policía se encontraban acompañando 3.000 vehículos para movilizar alimentos y medicamentos en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca, entre otros.

Molano hizo énfasis en la situación de Cali, ciudad que fue objeto de atención en los últimos días por bloqueos en sus vías de acceso y distintas asonadas acaecidas en la zona suroriental de la ciudad, así como choques entre manifestantes y ciudadanía, que derivaron en episodios de confrontación, inéditos en el marco del Paro Nacional.

El ministro afirmó que “vamos avanzado en la recuperación de la seguridad, gracias al apoyo de los ciudadano, gracias al trabajo conjunto de la Policía y el Ejército” antes de presentar el panorama de eventos en la ciudad.

Este es el balance al cierre de la jornada, emitido por el jefe de la cartera de Defensa:

- La Fuerza Pública continúa en labores de desbloqueo de vías en Cali.

- De 6 entradas de acceso a la ciudad, 4 ya han sido liberadas, así como se avanza en el desbloqueo de las otras dos.

- La ciudad presenta 44 bloqueos internos; no obstante, la Policía y el Ejército avanzan en el desbloqueo de zonas de la ciudad.

- El sistema de transporte público de la ciudad, Mío, reinició actividades y cuenta con el respaldo de la Fuerza Pública para evitar acciones vandálicas contra dicho sistema.

El ministro de Defensa aseguró que la Fuerza Pública mantendrá el orden y la seguridad de la capital del Valle, así como respetará el derecho tanto de quienes protestan como de aquellos que no lo hacen, con el compromiso de garantizar el bienestar de la ciudadanía en su totalidad.

Estas son las declaraciones con respecto a Cali, por parte del ministro de Defensa, acompañado por el comandante general de las Fuerzas Militares, y del director de la Policía Nacional desde el Puesto de Mando Unificado, en Bogotá.

Balance final entregado desde el PMU (Puesto de Mando Unificado) de las jornadas del 12M

Con respecto a los bloqueos, Molano mantuvo la línea de argumentación que ha sostenido a lo largo del Paro Nacional: para el jefe de cartera, este tipo de actos son un delito, por lo que sustentó el accionar de la Fuerza Pública en el sentido de desbloquear vías para facilitar la movilidad en la vía pública y combatir el desabastecimiento en las capitales y ciudades del país:

“La única forma de lograr mayor tranquilidad es que no haya bloqueos en las vías colombianas; eso es un delito y por lo tanto la labor de nuestra fuerza pública es garantizar que se desbloqueen y judicializar a quienes aún están cometiendo ese delito. Solo trabajando juntos y de forma organizada, quienes marchan y quienes no marchan, condenando la violencia en los bloqueos podemos avanzar en una sociedad que no para y le permite a todos desarrollar sus posibilidades”.

