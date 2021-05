Dos parejas fueron asesinadas en Cali y en Antioquia

Escoltas en Bello, Antioquia, desataron balacera al impedir atraco a siete concejales. Foto de referencia.

El miércoles hubo consternación en las comunidades del sector de Llano Verde, en el oriente de Cali (Valle del Cauca), y en el municipio de Donmatias en el norte del departamento de Antioquia, con los homicidios de dos parejas a manos de grupos de hombres armados.

En el caso del doble homicidio en la capital vallecaucana, las víctimas fueron identificadas como Marcela Ramírez y Felipe Jiménez, quienes fueron asesinados cuando se encontraban en la vivienda de una amiga de la pareja.

En el periódico Q’hubo informaron que un grupo de encapuchados armados llegaron hasta esa casa y como no les abrieron la puerta, la derribaron para perpetrar el crimen.

“Eran aproximadamente las 6:00 p.m. cuando Marcela llegó a la casa de una amiga a contarle que había discutido con Felipe, porque este estaba tomando malos pasos y ella no quería eso para él. Después de cinco minutos llegó ‘Pipe’ y los tres se pusieron a charlar en la sala, y no pasó ni media hora cuando tres hombres afrodescendientes y con capuchas empezaron a tocar la puerta, debido a que no les abrieron estos la tumbaron”, contó uno de los testigos a ese diario.

En el relato que le entregaron al periódico, otras de las personas que se enteraron del doble homicidio señalaron que los asesinos llevaron a la pareja al segundo piso de la vivienda, mientras que la amiga de ellos logró esconderse en la cocina de la casa.

“La dueña de la casa cuenta que los oía discutir, cuando después escuchó los impactos de bala que dejaron sin vida a sus vecinos. Los hombres escaparon y fue ahí cuando la joven pidió ayuda”, agregó otro de los testigos en Q’hubo.

Aunque después de los disparos, en ese sector de Cali intentaron auxiliar a las víctimas, estos ya no tenían signos vitales.

En la información que obtuvo ese diario encontraron que era la segunda vez en que atentaban contra la pareja, ya que meses antes también los habían intentado asesinar. Tras el el levantamiento de los cuerpos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le encontró al hombre asesinado un arma artesanal de fuego con dos cartuchos.

En Q’hubo señalaron que las primeras hipótesis del crimen apuntan a que se trató de un ajuste de cuentas por microtráfico, aunque la investigación continúa.

La comunidad de esa zona de Cali quedó consternada por el hecho, ya que Marcela Ramírez y Felipe Jiménez eran apreciados por su solidaridad.

“Eran una pareja hermosa, siempre dispuestos a ayudar a los demás y con las ganas de salir adelante. Queremos que sus muertes no queden en la impunidad”, sostuvo un allegado en el periódico.

El sector de Llano Verde es tristemente célebre porque allí asesinaron a cinco adolescentes entre los 14 y los 16 años en agosto del año pasado, cuando habían ido a elevar cometas en un cañaduzal de la zona.

Por otro lado, en la capital Vallecaucana los homicidios se incrementaron un 25 por ciento en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Según esas cifras en Cali se registraron 186 homicidios en 2020, entre enero y marzo, mientras que en el primer trimestres de este año se tiene un total 226 asesinatos.





Doble homicidio en el norte de Antioquia

El miércoles también fue asesinada otra pareja en el municipio de Donmatías, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de una camioneta que fue abandonada en la vereda de Piedrahita, en zona rural de esa población.

El hombre víctima era reconocido por ser un ganadero y constructor en Donmatías, donde era apreciado por la comunidad junto con su compañera sentimental, por lo que hubo consternación e indignación por ese crimen.





