Iván Duque rechaza estigmatización de quienes protestan en el paro, pero también de la Policía

En medio de la jornada del paro nacional del 12 de abril, el presidente Iván Duque se reunió con 36 jóvenes de distintas regiones del país en el Centro de Convenciones de Compensar, en Bogotá.

Durante el encuentro, el jefe de Estado realizó algo que se le ha exigido desde que comenzaron las manifestaciones: rechazar las estigmatización de la protesta social y la violencia policial condenada por la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la mesa de diálogo, Iván Duque sostuvo:

“La expresión pacífica es vital en nuestra sociedad. Pero también es vital en nuestra sociedad el rechazo total, categórico, enfático, a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, porque la violencia nos ha carcomido en Colombia”.

Así mismo, el máximo mandatario de Colombia afirmó: “Defiendo y defenderé siempre el derecho que nos da nuestra Constitución para expresarnos pacíficamente, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de cuestionamiento”.

Específicamente, sobre la estigmatización de quienes se manifiestan en las calles en rechazo de su Gobierno y el manejo que le ha dado a la pandemia, Duque aseguró que rechaza que los tilden de vándalos o terroristas.

“Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar”, dijo Duque. Eso sí, aclaro que tampoco debe haber una estigmatización generalizada por miembros de la fuerza pública, pues el abuso policial que ha detonado en presuntos homicidios no son de todos los uniformados:

“También es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública”, agregó.

En ese orden de ideas, Duque también condenó las acciones de violencia contras los policías que se han registrado en el paro nacional: “Siempre he tenido un sentimiento de condenar cualquier acto de violencia contra miembros de la fuerza pública”.

Cabe mencionar que muertos en protesta, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son 42, de los cuales 41 son civiles y un policía.

Cifras de la Fiscalía sobre violencia policial y contra los uniformados

La Fiscalía dice que tiene cifras de 34 muertes y que ha logrado comprobar que 14 de esas muertes se relacionan directamente con homicidios durante las manifestaciones.

“Frente a los homicidios, a los 14 homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio que fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha”, indicó el Fiscal Barbosa este 12 de mayo, en plenaria de la Cámara de Representantes.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas, el 3 de mayo de 2021, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Por otra parte, 10 de los casos están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos y de los 10 homicidios restantes, ocurridos en Valle del Cauca, Norte de Santander y Huila, al igual que en las ciudades de Medellín y Bogotá, se determinó que no guardan relación directa con las protestas, según el ente investigador.

La Fiscalía tiene, además, 180 denuncias de casos de personas civiles lesionadas, al parecer, por abuso de autoridad. En cuanto a integrantes de la fuerza pública que resultaron heridos en los disturbios, se adelantan 547 investigaciones por 612 lesionados.

Barbosa también informó que se tiene registro de 625 personas capturadas durante las jornadas de protestas, “de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como: obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial”.

