Gobernadora del Valle rechazó ataque contra caravana humanitaria

Imagen de referencia para caravana humanitaria, 15 camiones de este tipo fueron vandalizados en Valle del Cauca

La dotación de los camiones estaba destinada a clínicas y centros hospitalarios de Bogotá, el departamento del Tolima, y la costa Atlántica, que no pudieron recibir los insumos médicos.

Pese a que la caravana se encontraba con custodia, los vándalos pincharon las llantas de los camiones y desengancharon la carga durante la noche del 11 de mayo.

Esta situación provocó un fuerte pronunciamiento de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien había cerrado las fronteras del departamento en el lapso del fin de semana anterior.

Roldán hizo un vehemente llamado por el respeto a la misión médica así como a los corredores humanitarios, a los que se llegó por un acuerdo con la Guardia Indígena en la madrugada del 11 de mayo, previo al arribo a Cali del presidente Iván Duque.

Según Roldán, los insumos estaban destinados a las unidades de cuidado intensivo (UCI), elementos clave en la lucha contra el coronavirus.

“El llamado es a respetar los cordones humanitarios y a que entiendan que la salud es de todo mundo, que hoy puede ser un familiar de ustedes, una persona cercana, alguien que esté sufriendo una situación difícil y que esté necesitando algunos de estos medicamentos que con tanta urgencia necesitamos hacer llegar a su destino”, manifestó la gobernadora Roldán.

La gobernadora afirmó que estos ataques son hechos “muy tristes” en el marco de la protesta social.

Clara Luz Roldán , gobernadora del Valle del Cauca, manifestó estar contrariada por ataques contra caravanas humanitarias en su departamento.

“Hemos manifestado que los cordones humanitarios son un derecho que se da en todas las protestas, en todos los enfrentamientos, en donde hay este tipo de conflictos siempre en los cordones humanitarios se respeta todo lo que tiene que ver con la salud, las ambulancias”, declaró la funcionaria.

Demandó respeto tanto por las caravanas humanitarias como por las misiones médicas, que con el traslado de medicamentos, oxígeno, ventiladores e insumos, aportan su grano de arena en la ardua lucha que sostiene el país contra el coronavirus.

Este ataque es el segundo en menos de una semana en el Valle del Cauca: el primero aconteció el viernes 7 de mayo cuando una misión médica en Cali, en zona del hotel La Luna, sobre la autopista Suroriental de esta capital, fue vandalizada por una turba que estaba enfrentándose a la Policía Metropolitana.

El acto vandálico motivó un tweet de rechazo por parte del ministro de Salud, Fernando Ruíz, quien enterado de la situación acaecida en el Valle del Cauca declaró lo siguiente:

Este ataque a la #MisionMedica es absolutamente inaceptable. Estos vándalos juegan con la vida de cientos de personas quienes dependen de medicamentos e insumos. El país debe rechazar estos actos que atentan contra la sociedad

Gobernadora del valle rechazó ataques contra caravanas humanitarias

Las declaraciones de Ruíz generaron respuestas de muchos ciudadanos que rechazaron el acto vandálico que perjudica mayoritariamente a quienes esperan atención médica en los territorios.

Por ejemplo, la usuaria @marthagarca3 escribió:

Bloquear una caravana con medicamentos es un acto criminal porque indirectamente inciden en la muerte de muchas personas cuya vida y bienestar depende de esos medicamentos, crímenes de quiénes se manifiestan bloqueando las vías del país

Tweet de respuesta de una ciudadana con respecto a actos vandálicos contra caravanas humanitarias en Valle del Cauca

Cabe señalar que bloqueos y ataques a las misiones médicas y a las caravanas humanitarias se mantuvieron en la jornada 15 del Paro Nacional.

Se presentaron más de 80 al final del pasado 12 de mayo. Con respecto a los bloqueos, Molano mantuvo la línea de argumentación que ha sostenido a lo largo del Paro Nacional: para el jefe de cartera, este tipo de actos son un delito, por lo que sustentó el accionar de la Fuerza Pública en el sentido de desbloquear vías para facilitar la movilidad en la vía pública y combatir el desabastecimiento en las capitales y ciudades del país:

“La única forma de lograr mayor tranquilidad es que no haya bloqueos en las vías colombianas; eso es un delito y por lo tanto la labor de nuestra fuerza pública es garantizar que se desbloqueen y judicializar a quienes aún están cometiendo ese delito. Solo trabajando juntos y de forma organizada, quienes marchan y quienes no marchan, condenando la violencia en los bloqueos podemos avanzar en una sociedad que no para y le permite a todos desarrollar sus posibilidades”.