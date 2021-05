El Tino Asprilla y ‘Caremonja’ denuncian amenazas de muerte en redes

@caremonja

Desde hace muchos años el ‘Tino’ Asprilla, icónico jugador de la Selección Colombia de fútbol, tiene un amigo inseparable: Víctor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’, siendo tan inseparables que, incluso, Osorio fue interpretado en ‘La Selección’ por su cercanía con el deportista. Pues bien, en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, ‘Caremonja’ contó que ambos han sido amenazados en el marco del paro nacional.

El ganador de varios leones de Cannes, premiación dirigida al mundo de la publicidad, leyó algunos comentarios que ha recibido en redes en los que le desean la muerte a él y a Asprilla. “Son sicarios virtuales porque definitivamente hay palabras que matan”, dijo el también humorista. Agregó que hay personas que apoyan esos comentarios e, incluso, piden que lo “asesinen”.

Tanto Faustino como él nacieron en Tuluá, ciudad al norte del Valle del Cauca donde el jugador tiene algunas propiedades. “En Tuluá tuvo algunos encuentros con personas que estaban bloqueando las vías y lo grabaron a él y como no tomó posición sobre esta protesta comenzaron a insultarlo y generaron un contenido que no era verdad: “abrase, abrase”, le decían en el video que mostró Lo Sé Todo, acompañado de insultos racistas, además en otros videos incitaban a “manifestarse” en contra de Asprilla.

De hecho el Tino publicó un video diciendo que era claro el racismo en la forma como lo tratan.

“Iba pasando por ahí, estaba cerrado, regresé, saqué mi celular para grabar, un tipo me insultó y después llegó otro, también me insultó. Como ustedes ven en ese video, en ningún momento se escucha ni mi voz, ni me bajo del carro, ahí estaba la Policía. Yo me devuelvo y me vengo para mi casa. La gente es muy malintencionada, es un momento muy delicado en este país como para estar diciéndole mentiras a las personas. Les pido hoy en día mucha cordura y yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que está pasando, me duele mi país como a todos”, señaló el jugador agregando que ha recibido amenazas a causa de esa información falsa diciendo que él estaba en contra del paro.

Caremonja confesó que le ofrecieron un sistema de seguridad que lo protegiera, pero dijo que no lo aceptó porque no cree que esté en riesgo por ahora, sin embargo, no descartó que sucediera en un futuro si ve en peligro su integridad física.

“A toda la gente que sube contenido, que por favor sea más precavida, que tengan más consciencia de lo que dicen y si hay alguien que no está de acuerdo con la opinión pues no tienen que tildarlo de extremista, derechista, paramilitar, mamerto, en fin, no tiene porqué tomar un partido político y estigmatizar a la gente”, señaló.

Finalmente en el programa se habló de que este tipo de comportamientos son considerados delitos cibernéticos y que, por ende, podrían dar cárcel.

En sus redes hace unos días el comediante publicó un pantallazo de las amenazas que ha recibido. “Ojalá te maten por bocón, no aportas nada para el país y así se burlas del pueblo”, le dijeron acompañándolo de lenguaje vulgar, además le dijeron que “vivía a costillas de ese...”, refiriéndose de manera racista a Asprilla.

Quién es Caremonja

El gran amigo del Tino es conocido en el país por haber sido parte de Sábados Felices, donde estuvo por casi diez años. Inició en el legendario programa colombiano cuando fue a presentar casting junto a 200 personas, de las cuales pasaron cuatro. De hecho, cuenta él en The Suso’s Show, que le ayudó el haber imitado a su amigo, el Tino Asprilla. Sin embargo, dejó el programa para dedicarse a la publicidad, carrera que ejerce y que lo ha hecho merecedor de seis premios internacionales.

