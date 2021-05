Colombia registra 19.160 nuevos contagios de covid-19, este 13 de mayo

Integrantes de la Policía de Colombia vigilan en una vía bloqueada por comerciante como protesta por un nuevo confinamiento hoy, en el sector de Venecia en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este jueves 13 de mayo, 19.160 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 72.818 pruebas de las cuales 42.905 son PCR y 29.913 de antígenos.

El informe también señala que, 499 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 79.760 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 3.067.879 contagiados, de los cuales 103.304 son casos activos y 2.874.656 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 7.742 contagiados, seguido de Antioquia con 2.289 y en tercer lugar Santander con 1.233.

Hay 1.015 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta la medianoche del pasado 12 de mayo ya se habían aplicado en Colombia un total de 6.851.163 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 2.612.556 personas.

De igual manera, se detectó un aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 177.611 dosis, de las cuales 79.201 corresponden a la segunda inyección.

“La reforma a la salud busca fortalecer el sistema”: Minsalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dio algunas claridades sobre el proyecto de Ley 010 de 2020 que busca hacer modificaciones al sistema de salud y actualmente sigue en trámite en el Congreso de la República.

“Desde la entidad hemos manifestado el apoyo a esta iniciativa para que salgamos de esta pandemia con un sistema de salud más justo. Este proyecto, que se ha venido discutiendo desde el año pasado y en audiencias públicas programadas, es totalmente positivo y beneficioso y aún más ahora por la coyuntura que estamos atravesando en este momento”, expresó Ruiz.

Asimismo, manifestó que existe demasiada desinformación que no se compadece con los lineamientos de este proyecto, que de ninguna manera buscará privatizaciones, al contrario, se ajustará para que las EPS tengan mejores manejos en su administración y ejecutar cambios sustanciales para el modelo de atención con énfasis en la prevención.

“Invitamos a la gente a leer este proyecto y su verdadera configuración. No se está perjudicando de ninguna manera a los profesionales de la salud, de hecho, busca mejorar sus condiciones. También propende la consolidación de una política para fortalecer los hospitales públicos y se abrirá un proceso de depuración de EPS y aseguradoras, ya que en Colombia no podemos seguir con las que no cumplan, eso ya se está haciendo, pero queremos con este proyecto es dejar una base establecida para el futuro”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Agregó que esta iniciativa legislativa consolidaría la soberanía sanitaria, es decir, que el país tenga en sus capacidades la posibilidad de generar proyectos y tener los instrumentos para poder disponer de insumos médicos y elementos para poder seguir atendiendo esta emergencia sanitaria e incluso las futuras.

“Además, contiene elementos muy importantes para apoyar al recurso humano en salud, a una contratación adecuada e idónea para ellos”, explicó.

