Procuraduría abrió indagación a hospital en Atlántico por vacunación irregular al cantante vallenato Rafa Pérez

El cantante vallenato Rafael Agustín Pérez y su esposa Milagro de Jesús Villamil, se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid- 19. Foto: Instagram del artista.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Eimy Liz Camargo Molina, gerente del Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, para establecer con claridad una presunta irregularidad en la que se incurrió para que fueran vacunados el cantante vallenato Rafael Agustín Pérez y su esposa Milagro de Jesús Villamil, quienes al parecer se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid- 19.

Todo se remonta al pasado martes 13 de abril, cuando el artista y su pareja asistieron al Hospital Local de Malambo para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, luego de ser priorizados por la IPS Clínica Oriental del Caribe de Soledad, entidad que, al parecer, está cerrada y no presta actualmente servicios de salud.

De acuerdo con lo que informó el diario El Heraldo, la Secretaría de Salud del Atlántico emitió un comunicado a la opinión pública en el que aclaraban que el 6 de mayo el Hospital de Malambo les informó sobre un presunto procedimiento irregular en la vacunación de dos personas, priorizadas por la Clínica Oriental del Caribe. Ante esto iniciaron las acciones de investigación correspondientes para determinar qué pudo haber pasado en ese caso.

No obstante, la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, indicó que no solamente se trata del cantante y su esposa, sino que la Clínica Oriental de Soledad priorizó a un total de once personas.

La Superintendencia Nacional de Salud conoció los hechos y solicitó a la Clínica Oriental de Soledad que explicara las razones por las cuales estas dos personas fueron postuladas y, en cuanto al Hospital de Malambo, requirió explicaciones para conocer el por qué fueron vacunadas y cómo fue el procedimiento realizado durante su inmunización.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió hace pocos minutos un comunicado exigiendo explicaciones sobre la irregularidad. Foto: Twitter

Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de pruebas con el fin de “verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado”, se lee en el documento emitido por la entidad.

Así mismo, se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Salud para que informe sobre los procesos administrativos que adelanta por este caso. Igualmente, explicaron que la investigada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.

Cabe recordar que, el pasado 11 de mayo Eimy Liz Camargo Molina, la gerente del hospital denunció en el periódico El Heraldo, que ha estado recibiendo amenazas de muerte por lo sucedido.

De acuerdo con lo que reportó el medio barranquillero, las amenazas en contra de la directiva han llegado a través de su teléfono celular, situación que hizo que la mujer alertara a las autoridades sobre el riesgo que estaría corriendo su bienestar y su vida. Según explicó el diario, las autoridades ya tienen el caso de Camargo Molina en su radar, y ya activaron protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la gerente.

¿Qué respondió la Clínica?

Por medio de un comunicado, emitido el pasado 8 de mayo la IPS Clínica Oriental de Soledad explicó que Rafa Pérez y Milagros Villamil estaban contratados para adelantar una labor de comunicaciones, mercadeo y publicidad, las cuales realizaban dentro y fuera de la infraestructura en su rol de figura pública. Por tal motivo fueron vinculadas a la entidad bajo la modalidad de prestación de servicios.

“El señor Rafael Pérez y la señora Milagros Villamil nos acompañan en una actividad publicitaria y de comunicaciones para dar a conocer a los habitantes del Atlántico el servicio que ofrecemos en beneficio de la comunidad”, dijeron.

Así mismo, añadieron que, “conocemos y entendemos las reglas del Ministerio de Salud por lo que aclaramos que las personas antes requeridas fueron contratadas como personal de apoyo logístico y no como personal de salud”.

SEGUIR LEYENDO: