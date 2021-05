Partido de la U tomaría medidas contra concejal de Ocaña acusado de golpear e intentado asfixiar a su esposa

El concejal de Ocaña, Norte de Santander, Deiby Alberto Arias, es señalado por cometer actos de violencia intrafamiliar contra su esposa Johana Espejo. Fotos: Redes, La Opinión

Medios locales y nacionales reportan las denuncias contra Deiby Alberto Arias Quintero, concejal de Ocaña, Norte de Santander, por haber perpetrado un acto de violencia intrafamiliar contra su esposa, Johana Espejo. De acuerdo con el diario local La Opinión, el político habría golpeado a la mujer fuertemente en el rostro y, posterior a esto, intentó asfixiarla. Esto generó reacciones en redes sociales, medios de comunicación y en la colectividad que representa, el Partido de la U.

En la tarde del día viernes, según el reporte del medio, Espejo habría compartido con compañeros de trabajo durante un asado. A pesar de conocer a dichos compañeros de trabajo, Arias habría sentido celos por, supuestamente, encontrarse con otro hombre durante la reunión. Por esto, el concejal le escribió de manera agresiva por WhatsApp.

Frente a la agresión, Espejo le pidió a Arias que asistiera a la reunión en la que se encontraba para constatar que las acusaciones eran falsas. El hombre no asistió y se ausentó del apartamento que la pareja comparte, en el centro del municipio.

Al ver que su esposo de hace tres años no llegaba, la mujer se dispuso a dormir y, momentos después, el concejal perteneciente al Partido de la U llegó en estado de alicoramiento a la residencia acusándola de haber compartido con otro hombre.

“Llegó tomado y gritando que yo estaba con otro hombre y ahí fue cuando me pegó el primer puño en la cara. Me golpeaba las piernas también y me intentó asfixiar varias veces muy fuerte”, afirmó Espejo al medio local.

Con gritos, los vecinos se dieron cuenta de que ocurría algo y alertaron a la Policía. “Con mucha rabia intentó ahorcarme, en medio del forcejeo lo aruñé en el pecho. Cuando me soltó logré gritar y pedir auxilio”, expresó la víctima a El Tiempo.

Por la visita de los oficiales, Arias les solicitó una orden judicial para permitirles el ingreso al apartamento. En el momento, de acuerdo con el medio, el hombre aceptó haber perpetrado los hechos y le pidió a los uniformados que retiraran a su esposa del lugar por seguridad. Por esto, Espejo pasó la noche en la casa de una de sus amigas.

En la mañana del 8 de mayo, Espejo afirma que Arias se intentó comunicar con ella pidiéndole perdón y solicitándole que no hiciera público el caso por su imagen como concejal. “Es increíble que después de lo que pasó, ni siquiera se preocupe por mí, sino por la imagen de él”, aseveró la víctima frente a la solicitud de su esposo.

Por parte de Espejo, no hay perdón por los hechos que perpetró su esposo. “No vuelvo con él ni porque me de toda la plata del mundo. Hoy pude haber estado muerta, esto no lo puedo dejar pasar así”.

Frente al caso, el hombre se pronunció por medio de un comunicado. De acuerdo con el documento, difundido en redes, expresa que estará “presto para hacer lo necesario para que esto sea resuelto de la mejor manera afrontaré y asumiré las consecuencias de mi exposición pública y de mis actos, daré las explicaciones necesarias ante las autoridades competentes ya sean órganos de control o la propia Fiscalía General de la Nación en el momento en que oportunamente me lo requieran”, expresó y, en la misma carta, solicitó respeto a su intimidad y a la de los involucrados.

A su vez, el Concejo Municipal de Ocaña rechazó los hechos y pidió a las autoridades hacer justicia en el caso. “La Corporación Edilicia espera que la Fiscalía y/o los entes de control aclaren esta situación y se tomen las medidas correspondientes”.

Comunicado del Partido de la U

Finalmente, el último pronunciamiento lo hizo el Partido de la U, el cual, en cabeza de Dilian Francisca Toro, repudió la violencia de género en la que el concejal se vio involucrado. El pasado 11 de mayo, la colectividad solicitó “a las autoridades colombianas tomar medidas e ir hasta las últimas consecuencias en la investigación que abrió en contra del concejal del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Deiby Arias, tras haber golpeado y asfixiado a su esposa según se ha dado a conocer en publicaciones realizadas”.

“Para el Partido de la U, el comportamiento de sus representantes frente al feminicidio, abuso a la mujer o cualquier otro que atente contra la sociedad y especialmente contra el género tiene CERO TOLERANCIA”, aseveró el partido en la misiva publicada en redes sociales. Además, el Comité de Ética le abrirá una investigación independiente al concejal.

