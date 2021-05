Un huevo a 2.000 pesos: Uribe tampoco le atinó al precio de los huevos en Colombia

Foto de Álvaro Uribe. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El precio del huevo parece ser un gran enigma para los grandes políticos y economistas del país. Primero fue el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien mientras daba una entrevista con un medio sobre la recién tumbada reforma tributaria dijo que la docena de huevos costaba 1.800 pesos, es decir, a 150 pesos cada huevo.

Pues bien, tras caerse la reforma, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo el pasado 8 de mayo una reunión con miembros del Centro Democrático en la que confesó que insistió al Gobierno nacional que antes de presentar la reforma buscara los consensos necesarios para avanzar en su trámite en el Congreso, y además, sorprendió porque tampoco le atinó al precio de los huevos en Colombia.

El exmandatario contó que hubo varios puntos que le pidieron quitar del texto como el IVA a productos de la canasta familiar y no afectar a productos agroindustriales quitándoles la devolución del IVA y los insumos. Fue cuando en medio de su explicación decidió poner un ejemplo precisamente con el huevo.

“Si yo produzco un huevo, y ese huevo lo voy a vender, no me vaya yo a equivocar como Carrasquilla, por ¿cuánto? En el campo uno los compra también a 1.200 pesos, no sé a cómo estarán hoy; pongamos un huevo a 2.000 pesos. Al productor de ese huevo le deben devolver lo que tuvo que pagar por IVA, eso se les iba a quitar y eso les da mucha competitividad; si ese beneficio se les quita, lo tienen que trasladar al precio”, dijo Uribe.

Vea aquí la intervención de Uribe:

El precio de un solo huevo en Colombia puede oscilar entre los 300 y los 800 pesos dependiendo su tamaño y calidad en el mercado. La docena de huevos en varios almacenes de cadena si son AA podrían costar 4.300 pesos y pueden llegar hasta los 6.700. Sin embargo, con el cálculo de Uribe de un solo huevo a 2.000 pesos se hablaría de que en el mercado hay una docena de huevos con el precio de 24.000 pesos, y los más costosos, que son los huevos AAA, pueden llegar a costar 9.200 pesos.

Los huevos suben de precio por el paro

El pasado 6 de mayo en entrevista con el diario Vanguardia, Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes, explicó cómo los bloqueos de la última semana en las vías del país han afectado la economía de la compañía, y también cómo ha sido la crisis en las empresas del sector avícola y a los consumidores.

De acuerdo con el empresario, el paro de las actividades productivas e interrupción en la cadena de suministro en el abastecimiento de huevos y pollo en el país tiene en vilo a muchos empresarios, pues el represamiento de los insumos y alimentos en las vías han generado pérdidas las cuales llevarían al aumento de los precios en los productos.

Ante el panorama, Montoya indicó al medio que para el sector avícola, “la situación es absolutamente caótica. En el suroccidente del país tenemos una ventaja y es que Buenaventura está muy cerca, lo que normalmente nos permite a nosotros estar abasteciéndonos de materia prima de una forma regular.”

Sin embargo, señaló que si dejan de salir, como ha sucedido desde el pasado jueves, 29 de abril, “los huevos van a terminar escaseando y los precios se van a ir al cielo. Esto también puede significar que Huevos Kikes no exista más”, señaló en entrevista el empresario.

A la pregunta ¿a cuánto podría llegar a subir el precio del huevo? El presidente de la empresa distribuidora señaló que ayer el precio al público ya estaba a $450, cuando su precio por lo general es de $300. Pero sostuvo que el precio tiende al alza.

“Eso podría irse fácilmente a mucho más del doble. Podríamos estar viendo huevos a más de $600. El huevo puede llegar a precio de $700 al consumidor final”, indicó Montoya.

