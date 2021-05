Sector del uribismo se une a las críticas contra Duque: “el presidente ni escucha ni lidera y deja a su suerte a Cali”

He acompañado al Pdte. @IvanDuque en los momentos difíciles.



Sin embargo, su negativa para venir a Cali, me duele.



La frustración ante el abandono de mi ciudad me impide seguir mi labor como vocero del @CeDemocratico.



Siempre defenderé los valores democráticos y a mi ciudad. pic.twitter.com/qzvLAQdJIE