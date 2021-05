Presidente de la Dimayor no descarta jugar la semifinales de la Liga BetPlay en una sola sede

Uno de los deportes que ha permeado el paro nacional que se desarrolla desde el 28 de abril es el fútbol. Tanto lo ha impactado que se ha puesto en duda la organización de la Copa América en Colombia y que hoy uno de los temas en el debate público sea la continuidad de la Liga BetPlay, debido a que uno de los partidos por cuartos de final, entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, programado para el 2 de mayo pasado, aún no se ha podido disputar.

Sobre la continuidad de la liga colombiana en medio de las manifestaciones, este 10 de mayo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló en Súper Combo del Deporte de RCN Radio y en Saque Largo, de Win Sports.

Una de las afirmaciones de Jaramillo en el programa radial fue que, contrario a lo que se llegó a rumorar en la prensa deportiva, en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de que las semifinales del fútbol colombiano se jueguen en el extranjero:

“No hemos considerado terminar la liga por fuera del país. Tenemos que mandar un mensaje de optimismo, pero esa opción no ha sido considerada. En un país como el nuestro dejar que el fuego del fútbol se apague es muy malo para todos”.

En Saque Largo, el directivo sostuvo su postura y dijo que jugar lo que queda de la liga afuera de Colombia “sería muy malo para el país y lo que viene, que es la Copa América. Vamos a hacer todo el esfuerzo para terminar el torneo y la liga en el país, dentro de las limitaciones que tenemos”.

De hecho, en pro de que el torneo local culmine pronto es que el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, cuyo ganador jugará contra La Equidad, se reprogramó para este viernes 14 de mayo. “Nuestro plan es jugar el partido el viernes, comenzar la semifinal el sábado (Junior vs. Millonarios) y la otra semifinal disputarla el lunes”.

Que el juego entre azucareros y pijaos se desarrolle el viernes dependerá de los consensos a los que se lleguen entre ambos clubes. De un lado, el equipo caleño no ha podido entrenar con regularidad debido a los bloqueos en las vías del Valle del Cauca; del otro, está un Deportes Tolima que se enfrentará a Talleres de Córdoba el martes 11 de mayo por Copa Sudamericana y necesita descanso para sus jugadores.

“Todo depende de las presentaciones de nuestros equipos en competencias internacionales. Deportes Tolima ha solicitado que se reprograme el partido del martes y si eso se da, podríamos jugar las semifinales ese fin de semana. Si no se da, tendríamos que mover esas semifinales una semana. Estaríamos comenzando las semifinales el 22 de mayo”, sostuvo este 10 de mayo Jaramillo, no obstante, el encuentro por Sudamericana no fue reprogramado.