Luis Díaz rompió una racha de 99 días sin marcar gol con el Porto, pero se lesionó

El próximo 3 de junio —en 24 días— la selección Colombia enfrentará a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022. Y, pese a que algunos jugadores del combinado tricolor han tenido actuaciones destacadas con sus clubes, preocupa que otros futbolistas habituales del combinado tricolor se hayan lesionado la última semana.

Este 10 de mayo, por ejemplo, el extremo izquierdo Luis Díaz anotó gol con el Porto (Portugal) en la victoria 5-1 ante Farense. Sin embargo, al minuto 62 del encuentro tuvo que retirarse por lesión. El guajiro, uno de los referentes del equipo, no anotaba gol desde el pasado 1 de febrero, contra Rio Ave, razón por la cual festejó con el alma su tanto número 10 en la temporada.

Con el tanto marcado, luego de una diagonal desde la banda izquierda hacia el centro de la cancha, suma 11 goles con el Porto en la Liga de Portugal, los mismos que alcanzaron Fredy Guarín y Teófilo Gutiérrez.

Lo que empañó la celebración de ‘Lucho’ fue un golpe de un adversario, por el cual tuvo que retirarse al minuto 62. Su compatriota Mateus Uribe, otro de los reverentes del club luso, jugó todo el partido.

Los demás goles en la victoria del Porto fueron marcados por Mehdi Taremi (minutos 6 y 59), Toni Martínez (minuto14) y Joao Mario (minuto 84). Entretanto, el único gol de Farense lo anotó Luís Carlos Pereira ‘Licá'.

Con la victoria, el Porto aún mantiene la esperanza de coronarse campeón de la liga portuguesa, en la que se ubica segundo con 74 puntos. Sin embargo, la alegría podría durar solo hasta el 11 de mayo, fecha en la que Sporting Lisboa jugará de local contra Boavista: de ganar, se llevaría el trofeo del primer lugar, relegando al conjunto de Díaz y Uribe al subcampeonato.

Mina, James y Falcao, otros jugadores con molestias físicas

Luis Díaz no es el único jugador que, debido a su lesión, ha generado alerta en la selección Colombia de cara no solo a sus juegos por las eliminatorias, sino por la Copa América, que el país organizará de manera conjunta con Argentina.

El pasado 9 de mayo, en el enfrentamiento entre Everton y West Ham, Yerry Mina, habitual titular con la Selección, salió lesionado. Esta temporada, el nacido en Guachené suma tres molestias físicas, generalmente relacionadas con los aductores, por las que ha tenido que alejarse de los campos de juego; el defensor central de 26 años no figuraba como titular desde el pasado 12 de abril, cuando salió lesionado en el encuentro contra el Brighton.

Otro de los referentes del combinado patrio que ha despertado alerta es James Rodríguez, pues, así como su calidad en el campo de juego, las lesiones también han sido una constante con el Everton. El pasado 2 de mayo, no estuvo contra el Aston Villa porque se lesionó mientras calentaba, y, antes de ello, entre el 20 de febrero y el 6 de abril, no sumó minutos con el equipo pues se estaba recuperando de las molestias en sus pantorrillas. Aún no hay certeza de cuánto tiempo tomará su recuperación

Falcao se reportó con el pasado 8 de mayo, no obstante, tiene una nueva molestia física, según su club. REUTERS/Kemal Aslan

Radamel Falcao García, quien anotó un gol en la victoria del Galatasaray contra el Besiktas del 8 de mayo, sería otro dolor de cabeza para Reinaldo Rueda. El goleador histórico de Colombia “pasó el día con tratamiento debido al dolor que sentía en el músculo de la espalda superior izquierda. Como resultado de los exámenes de nuestro jugador, se detectó un nivel de dificultad moderado en esta región”, según su equipo.

