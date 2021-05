El colombiano Flabian Londoño firmó oficialmente su primer contrato con River Plate

El delantero cafetero ha sido calificado en Argentina como ‘el nuevo Falcao’ y tendrá un vínculo con el club hasta 2024. Foto: River Plate

Este lunes 10 de mayo será recordado por el colombiano Flabian Londoño Bedoya como uno de los días más importantes de su carrera deportiva, pues finalmente fue vinculado de manera oficial con River Plate y su nuevo contrato tendrá vigencia hasta diciembre del 2024.

La rúbrica se dio en las oficinas del Monumental, con la presencia del presidente Rodolfo D’Onofrio y del secretario Ignacio Villarroel. Aunque no trascendió, River habría blindado al delantero con una cláusula de salida de alrededor de 20 millones de dólares, una cifra millonaria para ser un jugador tan joven.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el conjunto ‘millonario’. El cafetero de 20 años lleva 9 goles en el certamen preliminar; uno de ellos ante Boca. Llegó a River con edad de Quinta División y desde entonces se ha ganado un lugar importante dentro del equipo argentino, tanto así que en varias oportunidades Marcelo Gallardo lo convocó para entrenar con el primer equipo.

Londoño tomó notoriedad extra a mediados de marzo, cuando le anotó un gol a Boca en el clásico preliminar. El oriundo de Ebéjico, Colombia, nació el 9 de julio del 2000 y llegó a River desde el Club Deportivo La Masía.

Y es que desde hace varios meses sus actuaciones han sorprendido a la hinchada argentina y desde llegó a las Inferiores del club de Buenos Aires comenzó a destacarse por su técnica y capacidad goleadora, esa misma que ahora lo tienen como el máximo anotador de la Reserva de la Banda, con 9 conquistas. Esta cualidad ha sido resaltada por los medios y desde ya lo conocen como ‘el nuevo Falcao’.

Este apodo hace referencia a uno de los máximos ídolos colombianos de River, pues al igual que Radamel Falcao García, quien hizo su debut profesional en el cuadro argentino y estuvo durante el 2004 y 2009, usa la camiseta número 9 y sus movimientos son de un delantero de categoría. El ‘Tigre’ es su referente.

Asimismo, el fútbol del colombiano va en las venas, pues es primo de Gerardo Bedoya, lateral que se consagró en Argentina con Racing Club en 2001.

“Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotear”, manifestó el atacante que sueña con compartir equipo con sus compatriotas de Primera.

Su sueño es poder consagrarse como un delantero importante tal y como lo ha sido su compatriota Radamel Falcao, el también goleador que justamente dio sus primeros pasos en Primera con la camiseta del Millonario.

“Tengo varias cosas de él, como el juego aéreo y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy el nuevo Falcao me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más”, reveló en una entrevista con As Colombia.

Ahora deberá pelear un puesto en el ataque del equipo y la competencia es intensa: tiene por delante a Rafael Santos Borré, Federico Girotti y Agustín Fontana; además de otros atacantes que pueden jugar por adentro, como Matías Suárez, Julián Álvarez o Lucas Beltrán.

Un detalle importante es que tiene tiempo de sobra para poder ganarse su lugar, ya que estará hasta el 2024. Otro aspecto a destacar es que ya se cumplieron los 30 meses desde que fue registrado en AFA y por lo tanto ya no ocupa plaza de extranjero.

