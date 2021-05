River confirmó a Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal en nómina para enfrentar a Junior

Rafael Santos Borre convocado por River para su encuentro ante Junior por Copa Libertadores (Foto: River oficial)

Está lista la nómina del equipo argentino que enfrentará en el Romelio Martínez al Junior de Barranquilla, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En los 22 jugadores convocados por Marcelo Gallardo se aseguró de la presencia de Rafael Santos Borré y el juvenil Jorge Carrascal para su visita a Barranquilla en el compromiso programado para este miércoles 12 de mayo a partir de las 7:00 de la noche.

Entre otras novedades, River no contará con sus defensas Gonzalo Montiel y Héctor David Martínez, así como dejó en Buenos Aires a su talentoso volante Enzo Pérez.

Pero en los que llegan a la Arenosa, se encuentra el delantero, y goleador, Matías Suárez, quien sumó minutos de juego en el pasado fin de semana ante el Aldosivi, encuentro que ganó el Millonario 4-1.

Suárez, fue autorizado en su regreso a las canchas luego de dar negativo por coronavirus tras haber mantenido contacto estrecho con personas contagiadas de coronavirus.

En este encuentro, Rafael Santos Borré, el máximo artillero de River Plate desde que lo dirige Marcelo Gallardo, se reportó con una anotación en la victoria 4-1 ante al Aldosivi, por la fase 1 de la primera división del fútbol argentino.

De otra parte, Jorge Carrascal, pese a la suplencia en River Plate, cuenta con la confianza de Gallardo, quien no duda en brindarle elogios ante actuaciones destacadas, como la de hace unas semanas ante Colón de Santa Fé.

En esa victoria, Gallardo subrayó que el colombiano le: “gusta mucho cuando entra. En los últimos partidos que entró, entró marcando una diferencia enorme, porque tiene talento, tiene ingenio, tiene creatividad. Le falta darle la continuidad a todo el talento que tiene, que por ahí en pocos minutos lo gestiona mucho mejor que cuando le toca jugar todo el partido”.

Jorge Carrascal, colombiano a las órdenes de Marcelo Gallardo en River Plate REUTERS/Ernesto Ryan

No obstante, la actualidad del colombiano en el Millonario es cuando menos polémica por la falta de minutos, que incide directamente en su rendimiento.

Voces críticas, como la de Pablo Giralt, se ceban contra Carrascal, mientras la institucionalidad del equipo lo respalda contra viento y marea en los camerinos y en la cancha.

“De qué juega, no lo sé. Lo trajeron para ser el ’10′, para ser el nuevo ‘Pity’ Martínez, el nuevo Nacho Fernández, y no, no encaja, evidentemente por ahí no es. Y digo que no sé de qué juega, porque con su personalidad, como que no supiera que está en River y las oportunidades las tiene que aprovechar. Yo sé que él lo sabe, pero futbolísticamente pareciera que no”, aseveró Giralt en su espacio en Directv Sports.

El presente del conjunto argentino en la Copa Libertadores de América es el siguiente: tiene cinco puntos en el grupo D, con una victoria y dos empates.

Su rival, Junior de Barranquilla tiene solo dos unidades tras igualar como local con Santa Fe y empatar con Fluminense, por lo que el cotejo del miércoles será decisivo para el equipo que, en la liga local, busca quedarse con el campeonato.

Se espera que River Plate viaje durante el martes 11 de mayo a Barranquilla y arribe a la capital del departamento del Atlántico en horas de la noche. La agenda incluirá reconocimiento del terreno de juego y descanso, antes de la charla técnica programada para el 12 antes del cotejo.

Esta es la formación del Millonario, tal y como la entregó en su cuenta de Twitter:

Nómina de River Plate para enfrentar al Junior de Barranquilla