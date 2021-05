Viaja a Cali comisión de paz del Congreso

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

El país comenzó el Pero Nacional el 28 de abril, este fue convocado por diferentes sectores sociales como: sindicatos, estudiantes, maestros, comunidades étnicas y en general la ciudadanía que se encuentra informe con la gestión y las políticas que estaba proponiendo el Gobierno nacional para enfrentar la crisis financiera, con proyectos como el de la reforma tributaría que fue retirado el 2 de mayo y la reforme a la salud con la ley 010. A esto, se le suma el agotamiento social por algunas problemáticas que el país afrontaba de tiempo atrás que con la emergencia sanitaria se volvieron más evidentes como la pobreza, la violencia y el fortalecimiento de grupos armados en los territorios entre otros.

Las manifestaciones que se convocaron de forma pacífica han tenido episodios de violencia sin precedente, que han dejado cifras alarmantes de muertos, desaparecidos, heridos y hasta denuncias de violencia sexual. De acuerdo con cifras de Indepaz y la ONG Temblores, en trece días de protestas van 47 muertos y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 548 personas han sido reportadas como desaparecidas y hay reporte e más de 40 personas heridas.

De los reportes presentados tanto por las instituciones estatales como por las ONG’s, el mayor numero de personas afectadas por la violencia desatada en el paro, se reportan en Cali. La ciudad valle caucana ha dejado en evidencia la crisis que se esta viviendo en el país y que ha quedado registrada en los videos que se comparten, las cifras y las imágenes.

Debido a la situación de la ciudad, se le ha pedido a los diferentes sectores políticos volcar su atención y atender la emergencia, siguiendo este llamado los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, Roy Barreras, Antonio Sanguino, Sandra Ramírez, Rodrigo Lara y David Racero, viajaron a Cali esta mañana.

El objetivo del viaje de la Comisión es “contribuir a que se garantice el derecho a la protesta, que la Fuerza Pública respete los Derechos Humanos, y se detenga la violencia”. De esta forma, los miembros de la Comisión discutirán con las autoridades las denuncias de la población, escuchará a las organizaciones sociales a la minga Indígena y hablará con los jóvenes.

De acuerdo con Roy Barrera, la comisión irá con observadores internacionales que aportaran al dialogo con las diferentes sectores.

“@ComisiondePaz abordando hacia Cali con observadores internacionales de Reino Unido (@JFColombia);USA (@USIP); Alemania (Instituto Colombo-Aleman para la Paz@CAPAZ. Vamos a escuchar a la gente y a las instituciones y a ayudar a construir soluciones dialogadas a la crisis”, informó, por su parte, en su cuenta de Twitter el senador Roy Barreras.

Por su parte el senador Iván Cepeda, señaló que es necesario busca una salida a la situación que atraviesa la ciudad.

“Es necesario encontrar una salida a esta situación que se se está viviendo en Cali, que se ha convertido en un laboratorio del terror, donde la Fuerza Pública está practicando toda clase de métodos que buscan aterrorizar a la población”, agregó el senador de Polo Democrático.

Finalmente, otro de los miembros de la comisión que se manifestó fue Rodrigo Lara, que además, de comunicar el viaje que haría para llevar acabo un dialogo, se unió a la tendencia de twitter de #MarchasSibloqueosNo.

“No podemos permitir un Estado claudicante ni fallido. Con delegación del Senado viajo a Cali 6 am. Escucharemos a ciudadanos, jóvenes, autoridades locales y nacionales, ONG, @FFMM y @PoliciaColombia. #MarchasSibloqueosNo No más bloqueo, sitio y secuestro de Cali y suroccidente”, aseguró, entre tanto, Rodrigo Lara.





