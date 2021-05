Video: René Pérez, ‘Residente’, no pudo aguantar el llanto al hablar con la familia de Lucas Villa

Durante una transmisión en vivo emitida por el artista puertorriqueño René Pérez, más conocido como ‘Residente’ en su cuenta de Instagram, la familia del estudiante pereirano Lucas Villa de 37 años, compartió sus sensaciones sobre la realidad social que atraviesa Colombia por la creciente ola de violencia desatada durante las protestas del Paro Nacional de 2020.

Los familiares de Villa, quien sufrió un atentado en la noche del 5 de mayo mientras protestaba pacíficamente en el viaducto César Gaviria de la capital risaraldense, le hablaron a Residente en plena transmisión acerca de lo mucho que Lucas disfrutaba las letras y la música del exvocalista de Calle 13.

Justo en ese momento cuando los seres queridos del estudiante le manifestaron sus emociones, René no pudo contener el llanto en vivo al ver reflejada a su familia en los rostros de Sitsy, Sol, Danesha, tres hermanas, y Santiago, único hermano de Lucas Villa; todos familiares por parte de mamá, quienes también viven en la capital de Risaralda.

En su transmisión en vivo en Instagram Live, el puertorriqueño invitó a la familia de Villa a conocer su país luego de darle a conocer a sus seguidores en el resto del continente y el mundo cómo sucedió el ataque al hombre mientras se manifestaba para rechazar la violencia y pronunciarse por el derecho a la vida. Esto dijo Residente sobre el final del diálogo con los familiares de Lucas:

Gracias, para mí es un honor, de verdad. Yo sé que cuando esté bien, me avisan y nos conocemos, si vienen para acá para Puerto Rico conocen a mis hermanos también, porque somos una familia así como la de ustedes. De verdad que... lo siento bien cabrón porque en mi familia los veo a ustedes y me pongo en el lugar de ustedes, así que nada, espero que perdonen, porque no me gusta hacer esto, pero me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo y les pido que sigan así como familia. Lucas siempre va a estar ahí y yo espero verlo algún día y conocerlo