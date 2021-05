Pese a la insistencia de Duque, la Conmebol no está de acuerdo en que la Copa América se juegue en Colombia

La Copa América se disputará entre el 11 de junio y 10 julio de este año. - Colprensa.

En varios momentos del 2021 se ha puesto en duda la realización de la Copa América en Colombia por la pandemia del COVID-19. Luego de que el presidente Iván Duque y desde el ministerio del Deporte se ha insistido en que se jugará el torneo en el país sin público, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, considera que por la situación que atraviesa el país no se debería llevar a cabo el torneo.

Desde el pasado 28 de abril en Colombia comenzó una nueva jornada de manifestaciones y protestas por parte del Paro Nacional. Hasta la fecha estas movilizaciones que se han dado en casi todo el país no han cesado. Durante estos doce días de Paro Nacional, a pesar de que las marchas pacíficas han sido en su gran mayoría, se han evidenciado un alto nivel de violencia, abusos policiales, civiles heridos y decenas han resultado muertos.

De acuerdo con el último informe realizado por la organización Temblores ha habido 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.

Esta situación que se encuentra viviendo el país causó que los partidos que se jugaban en Colombia tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana fueran aplazados y además, por decisión de la Conmebol, no se jugaran en territorio colombiano.

El pasado 4 de mayo la Conmebol anunció que los partidos de Atlético Nacional y de Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores, y el partido de Equidad, por la Copa Sudamericana, debían jugarse en Asunción, Paraguay.

Por esta razón a Santa Fe, Atlético Nacional y La Equidad terminaron siendo locales en los tres principales estadios de Asunción, La Nueva Olla, Manuel Ferreira y Defensores del Chaco, respectivamente. Por su parte, Junior tuvo que viajar a Guayaquil, compartiendo avión con Fluminense, que ya había llegado a Barranquilla, y Tolima recibió el viernes a Emelec en Lima, Perú.

Por su lado, el presidente Iván Duque en una entrevista para la agencia EFE reiteró que está dispuesto a llevar a cabo el torneo en el país. Además, en los últimos días ha dicho que si en Europa se jugará la Eurocopa a pesar de los altos contagios de COVID-19, en Colombia también se hará.

Ahora, Gonzalo Belloso, director de la Conmebol, dijo para el diario argentino Clarín que: “Hemos cambiado los partidos de esta semana que se jugaban allí por cuestiones de garantías y para no complicar las cosas porque en el caso de haber tenido problemas en estos partidos ya directamente se haría muy difícil jugar ahí la Copa América porque sería una mancha muy fuerte y un gran riesgo”.

Y explicó que el cambio de las fechas de la Copa América se dio para que el gobierno colombiano se organice y se pueda llevar a cabo el torneo. “Nosotros esperamos jugar la Copa ahí y por eso modificamos el calendario de estos partidos, para que las fuerzas del Gobierno estén todas abocadas a la situación social existente”, añadió.

Frente a esto, Iván Duque habló en Blu Radio al respecto y dijo: “Empezamos un trabajo hace más de dos años con el presidente Mauricio Macri, estaba prevista el año pasado y se pospuso, y en este 2021 hemos dicho que estamos firmes para adelantarla”.

Además, Duque se refirió que había confusión en si hacer o no aquí la copa por la pandemia más no por el Paro Nacional. “Vino la controversia y muchos dicen si sí o no se puede hacer. Empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa casi en el mismo tiempo, con protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere; sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa, sobre todo si las cifras epidemiológicas son similares”, agregó.

Esto causó que desde varios sectores del deporte se pronunciaran al respecto. Por su parte, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo comentó que: “El anuncio de la Copa América por parte del Presidente fue contundente: si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y el entorno del estadio si se puede. Si no, volvemos a aplazar, pero no lo vamos a suspender”.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, dijo que estaba preocupado por todo lo que se ha vivido en los últimos días y que no estaba de acuerdo con que se llevara a cabo dicho torneo.

“Nosotros estamos preocupados por la situación que está viviendo el país. Como colombiano, quisiera que se desarrollara una Copa América que nos enorgullezca, que nos dé una visión de lo que es Colombia, pero lo que uno encuentra es un grado de insatisfacción enorme en el pueblo colombiano. Dentro de las prioridades de la gente, hoy, no está recrearse en el fútbol, sino resolver unos problemas básicos en cuanto a salud, tener un ingreso, solventar sus necesidades. No hay un ambiente favorable para celebrar una fiesta, por las condiciones mismas del país, que el fútbol no puede terminar de resolver porque son ajenas al fútbol y no podemos taparlas con el fútbol”.

SEGUIR LEYENDO: