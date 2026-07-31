Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Junior de Barranquilla fue “destruido” por Carlos Antonio Vélez: “Fue campeón de liga por el sistema, no por ser mejor”

El periodista lanzó una fuerte crítica al equipo, el cual fue eliminado de la Copa Colombia, así como para los clubes grandes que exigieron cambios en los derechos de televisión

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento y ahora sufre críticas en el inicio del segundo semestre de 2026 - crédito Junior FC
Guardar

Junior de Barranquilla sufrió la que, por ahora, es la peor derrota en la temporada 2026 y al mando del técnico Alfredo Arias, por la eliminación ante el Barranquilla FC, su filial en la segunda división, en la primera fase de la Copa Colombia, y lo dejó sin opción de pelear por ese título.

Las críticas contra el Tiburón son fuertes y una de ellas fue del periodista Carlos Antonio Vélez, al hablar sobre el nivel de los ocho clubes históricos que pidieron cambios en la distribución de las ganancias por los derechos de televisión del fútbol colombiano, algo que la Dimayor decidió que se discutirá cuando se tenga un oferente elegido.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, el equipo de Alfredo Arias se enfoca en la Liga BetPlay, torneo en el que tampoco arrancó bien porque perdió ante Tolima en la primera jornada y ahora recibirá a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, donde ambos llegan con la obligación de sumar los tres puntos.

“No fue el mejor”

Una de las noticias de la semana en el fútbol colombiano fue la petición de lo ocho clubes más ganadores del fútbol colombiano para cambiar la manera como se distribuye el dinero por los derechos de televisión, pues consideran que no ayuda a la mejora de las plantillas en torneos internacionales.

PUBLICIDAD

Ante eso, Carlos Antonio Vélez afirmó en su programa Planeta Fútbol que se debe aumentar el nivel de los clubes grandes antes de pedir más recursos: “Lo primero que tiene que hacer el ‘G8’ es sacar resultados: Medellín eliminado, Millonarios no le gana a nadie, ni en los oficiales ni en amistosos”.

Junior vs. Barranquilla FC
Junior viene de ser eliminado por el Barranquilla FC, equipo de segunda división y su filial, en primera fase de la Copa Colombia - crédito Junior FC

Luego de eso, el comunicador continuó con el cuadro Tiburón, del que mencionó que una de las razones por las que fue eliminado por parte de su filial es por su planteamiento táctico; incluso señaló que, pese a ser bicampeón de la Liga BetPlay, realmente no es un equipo fuerte.

“Junior eliminado por el ‘Poderoso’ Barranquilla; el sistema de campeonato le dio el título, pero no fue por mérito, fue por el sistema, fue campeón, pero no fue el mejor”, fueron las palabras de Vélez en el programa del canal deportivo Win Sports, en la mañana del viernes 31 de julio.

Jhomier Guerrero fue importante para el bicampeonato de Alfredo Arias con Junior de Barranquilla - crédito Colprensa
Junior de Barranquilla fue campeón de la Liga BetPlay 2026-I ante Atlético Nacional con marcador global de 3-1 - crédito Colprensa

Finalmente, se refirió al resto de clubes grandes que firmaron esa petición y destacó solo a dos por su buena presentación en el inicio del segundo semestre: “Nacional todavía no juega, Cali y América ganan, pero bueno, Once Caldas y Santa Fe son los únicos que sacan la cara, Santa Fe clasificó en Copa Sudamericana”.

“Osorio no puede ser segundo de nadie”

Otro punto que Carlos Antonio Vélez tocó en su programa fue la petición de Juan Carlos Osorio para ser asistente técnico en la selección Colombia, ante la salida de Luis Amaranto Perea para el Medellín, lo que criticó porque considera que “pide limosna” pese a su experiencia.

“A mí me da pena ver a un hombre tan capacitado como Juan Carlos Osorio, pidiendo limosna, porque eso de ofrecerse a la selección, para muchos puede ser algo muy generoso; para mí es un desgaste de imagen que no tiene sentido, Osorio no puede ser segundo de nadie, primero por conocimiento y segundo por carácter; yo no lo veo siendo segundo de Néstor Lorenzo”, dijo.

Juan Carlos Osorio ya dirigió en Brasil al Sao Paulo - crédito Clube do Remo
Juan Carlos Osorio no dirige un equipo desde marzo de 2026, cuando salió del Remo de Brasil por malos resultados - crédito Clube do Remo

Con respecto al puesto de asistente de Néstor Lorenzo, Vélez no aceptó que Falcao García sea una opción seria: “Qué pena ese desgaste de imagen de Falcao, Radamel no es técnico, ¿qué es Falcao? ¿Jugador, exjugador, comentarista, entrenador, asistente? ¿Qué es? Eso es absurdo, un hombre con esas condiciones que le dio tanto al fútbol, a sus equipos y al fútbol colombiano. Yo sé que esto de ser asistente técnico no viene de él, pero quienes lo postulan le están haciendo daño; ya de hecho desgastó su imagen viniendo a Millonarios”

Temas Relacionados

Junior de BarranquillaLiga BetPlayCarlos Antonio VélezSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

El volante, que se encuentra libre, volvió a ser relacionado con uno de los clubes más fuertes de la Liga MX, a la que volvería tras su paso por el Club León

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate

Estos clubes se han enfrentado en ocho ocasiones y hasta el momento el Cardenal no ha superado a su rival

Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate

Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

En medio de críticas por su labor como director deportivo entre 2024 y 2025, el dirigente se fue del club y es desconocido su futuro en el fútbol

Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

Linda Caicedo es noticia en el Real Madrid: el club tomó importante decisión con la atacante colombiana

La jugadora se encuentra lista para afrontar una nueva temporada, cuyo objetivo es sumar el primer título de la institución en su historia en esa rama

Linda Caicedo es noticia en el Real Madrid: el club tomó importante decisión con la atacante colombiana

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El cuadro de Rafael Dudamel llega con tres puntos tras vencer a Jaguares de Córdoba y ahora va a Medellín para medirse con el equipo de Luis Amaranto Perea en la segunda jornada

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

New Order anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz cantó junto a Elder Dayán, el hijo del Cacique: así fue el conmovedor momento

Este es el éxito del colombiano Manuel Turizo que Barack Obama incluyó en su playlist de verano 2026: “Siempre busco nuevas canciones para escuchar”

Deportes

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate

Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

Linda Caicedo es noticia en el Real Madrid: el club tomó importante decisión con la atacante colombiana

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay