Junior de Barranquilla fue “destruido” por Carlos Antonio Vélez: “Fue campeón de liga por el sistema, no por ser mejor”

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento y ahora sufre críticas en el inicio del segundo semestre de 2026 - crédito Junior FC

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Junior de Barranquilla sufrió la que, por ahora, es la peor derrota en la temporada 2026 y al mando del técnico Alfredo Arias, por la eliminación ante el Barranquilla FC, su filial en la segunda división, en la primera fase de la Copa Colombia, y lo dejó sin opción de pelear por ese título.

Las críticas contra el Tiburón son fuertes y una de ellas fue del periodista Carlos Antonio Vélez, al hablar sobre el nivel de los ocho clubes históricos que pidieron cambios en la distribución de las ganancias por los derechos de televisión del fútbol colombiano, algo que la Dimayor decidió que se discutirá cuando se tenga un oferente elegido.

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Por lo pronto, el equipo de Alfredo Arias se enfoca en la Liga BetPlay, torneo en el que tampoco arrancó bien porque perdió ante Tolima en la primera jornada y ahora recibirá a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, donde ambos llegan con la obligación de sumar los tres puntos.

“No fue el mejor”

Una de las noticias de la semana en el fútbol colombiano fue la petición de lo ocho clubes más ganadores del fútbol colombiano para cambiar la manera como se distribuye el dinero por los derechos de televisión, pues consideran que no ayuda a la mejora de las plantillas en torneos internacionales.

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Ante eso, Carlos Antonio Vélez afirmó en su programa Planeta Fútbol que se debe aumentar el nivel de los clubes grandes antes de pedir más recursos: “Lo primero que tiene que hacer el ‘G8’ es sacar resultados: Medellín eliminado, Millonarios no le gana a nadie, ni en los oficiales ni en amistosos”.

Junior viene de ser eliminado por el Barranquilla FC, equipo de segunda división y su filial, en primera fase de la Copa Colombia - crédito Junior FC

Luego de eso, el comunicador continuó con el cuadro Tiburón, del que mencionó que una de las razones por las que fue eliminado por parte de su filial es por su planteamiento táctico; incluso señaló que, pese a ser bicampeón de la Liga BetPlay, realmente no es un equipo fuerte.

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“Junior eliminado por el ‘Poderoso’ Barranquilla; el sistema de campeonato le dio el título, pero no fue por mérito, fue por el sistema, fue campeón, pero no fue el mejor”, fueron las palabras de Vélez en el programa del canal deportivo Win Sports, en la mañana del viernes 31 de julio.

Junior de Barranquilla fue campeón de la Liga BetPlay 2026-I ante Atlético Nacional con marcador global de 3-1 - crédito Colprensa

Finalmente, se refirió al resto de clubes grandes que firmaron esa petición y destacó solo a dos por su buena presentación en el inicio del segundo semestre: “Nacional todavía no juega, Cali y América ganan, pero bueno, Once Caldas y Santa Fe son los únicos que sacan la cara, Santa Fe clasificó en Copa Sudamericana”.

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“Osorio no puede ser segundo de nadie”

Otro punto que Carlos Antonio Vélez tocó en su programa fue la petición de Juan Carlos Osorio para ser asistente técnico en la selección Colombia, ante la salida de Luis Amaranto Perea para el Medellín, lo que criticó porque considera que “pide limosna” pese a su experiencia.

“A mí me da pena ver a un hombre tan capacitado como Juan Carlos Osorio, pidiendo limosna, porque eso de ofrecerse a la selección, para muchos puede ser algo muy generoso; para mí es un desgaste de imagen que no tiene sentido, Osorio no puede ser segundo de nadie, primero por conocimiento y segundo por carácter; yo no lo veo siendo segundo de Néstor Lorenzo”, dijo.

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Juan Carlos Osorio no dirige un equipo desde marzo de 2026, cuando salió del Remo de Brasil por malos resultados - crédito Clube do Remo

Con respecto al puesto de asistente de Néstor Lorenzo, Vélez no aceptó que Falcao García sea una opción seria: “Qué pena ese desgaste de imagen de Falcao, Radamel no es técnico, ¿qué es Falcao? ¿Jugador, exjugador, comentarista, entrenador, asistente? ¿Qué es? Eso es absurdo, un hombre con esas condiciones que le dio tanto al fútbol, a sus equipos y al fútbol colombiano. Yo sé que esto de ser asistente técnico no viene de él, pero quienes lo postulan le están haciendo daño; ya de hecho desgastó su imagen viniendo a Millonarios”