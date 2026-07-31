Morat, Myke Towers, Maroon 5, Ricardo Arjona y Grupo Firme: los protagonistas de los conciertos en Colombia de agosto

Artistas nacionales e internacionales se tomarán el panorama de conciertos en Colombia durante agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El panorama de los conciertos en Colombia no para de sumar sorpresas y novedades de cara al segundo semestre de 2026. Incluso con la que ya es una programación nutrida para el segundo semestre, más nombres y novedades se fueron incorporando durante las últimas semanas en distintos frentes.

Por lo general, agosto se caracteriza por ser el mes en que la recurrencia de conciertos empieza a subir nuevamente, puesto que en junio y julio el consumo tiende a reducirse producto de las vacaciones. Sin embargo, lo que se vio en 2026 fue una actividad constante para la música en vivo que, ahora en agosto, promete ser incluso mayor.

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Como es usual, la capital del país y Medellín son las principales protagonistas, pero otras ciudades del país tendrán igualmente actos a tomar en cuenta, a menudo gracias a las giras de artistas nacionales e internacionales que pasarán por algunas de las ciudades intermedias del país.

Entre los hitos a tomar en cuenta destacan el Super Concierto de la Feria de las Flores de Medellín con Carin León, Aria Vega, Luis Alfonso y Silvestre Dangond como protagonistas, los pasos de Álex Ubago, Grupo Firme, El Cuarteto de Nos o Gustavo Santaolalla por distintas ciudades del país, o el final de la residencia de cinco fechas de Ricardo Arjona en el Movistar Arena y el inicio de la serie de fechas de Morat en el mismo recinto, sumando un total de tres conciertos durante agosto.

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De igual modo, figuras del urbano como Ryan Castro o Myke Towers tienen presentaciones confirmadas. En esta apartado cabe mencionar al Gyal Festival, que contará con figuras como Alexis & Fido y Baby Rasta & Gringo.

En cuanto a los artistas angloparlantes, el más destacado es Maroon 5, que se presentará en Bogotá como una de las paradas de la gira Love is Like Tour.

En medio de ese panorama, Infobae Colombia presenta un repaso por el calendario de conciertos y festivales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2026.

Ricardo Arjona pondrá cierre a su residencia en el Movistar Arena de Bogotá los días 1 y 2 de agosto - crédito @ricardoarjona/Instagram

Nicolás y los Fumadores, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (1 de agosto)

Sírvalo Pues, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (1 de agosto)

Concierto de la Esperanza, Plaza de Bolívar, Bogotá (1 de agosto)

Allison, Lourdes Music Hall, Bogotá (1 de agosto)

Bogotá Gospel, Parque Simón Bolívar, Bogotá (2 de agosto)

Grupo Firme, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga (7 de agosto)

Super Concierto Feria de las Flores, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (8 de agosto)

Grupo Firme, Estadio General Santander, Cúcuta (8 de agosto)

Paulo Londra, Movistar Arena, Bogotá (8 de agosto)

Kraken Sinfónico, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (8 de agosto)

Ricardo Montaner, Centro de Eventos Puerta de Oro, Barranquilla (8 de agosto)

Morat brindará tres fechas en el movistar Arena de Bogotá los días 14, 15 y 16 de agosto - crédito Paola España Comunicaciones

Álex Ubago, Teatro Royal Center, Bogotá (13 de agosto)

Álex Ubago, Expofuturo, Pereira (14 de agosto)

Morat, Movistar Arena, Bogotá (14, 15 y 16 de agosto)

Álex Ubago, Cenfer, Bucaramanga (15 de agosto)

Mañas Rufino, Teatro Royal Center, Bogotá (15 de agosto)

Álex Ubago, Teatro Metropolitano, Medellín (16 de agosto)

El Cuarteto de Nos, Centro de Eventos Verde Arena, Cali (19 de agosto)

El Cuarteto de Nos, Rodeo City Hall, Medellín (20 de agosto)

Afro Salsa, Teatro Royal Center, Bogotá (21 de agosto)

Álex Ubago, Centro de Convenciones Verde Arena, Cali (21 de agosto)

Macaco, Lourdes Music Hall, Bogotá (21 de agosto)

Maroon 5 se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá el 27 de agosto - crédito DF ALL ACCESS

Myke Towers, Coliseo Medplus, Bogotá (22 de agosto)

Ryan Castro, Estadio Pascual Guerrero, Cali (22 de agosto)

Álex Ubago, Centro de Eventos Andino, Pasto (22 de agosto)

Guaco, Lourdes Music Hall, Bogotá (22 de agosto)

Vallenato Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (22 y 23 de agosto)

Maroon 5, Coliseo Medplus, Bogotá (27 de agosto)

Gustavo Santaolalla, Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín (27 de agosto)

Gustavo Santaolalla, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (29 de agosto)

Gyal Festival, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (29 de agosto)

Ryan Castro, Estadio José Américo Montanini, Bucaramanga (29 de agosto)

Miami Horror, Lourdes Music Hall, Bogotá (29 de agosto)