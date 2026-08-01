Juan Carlos Osorio no tendría que “migajear” en la selección Colombia: es candidato a dirigir un club histórico

A Juan Carlos Osorio le llegaría una nueva oportunidad en un club con mucha historia en México - crédito Club do Remo

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Juan Carlos Osorio no dirige un equipo desde marzo de 2026, cuando el Club Remo, uno de los ascendidos al Brasileirao en la temporada, lo desvinculó por malos resultados, y desde entonces está libre para encontrar un nuevo club o selección que se interese en su experiencia y sistema táctico.

El risaraldense ahora contaría con una oportunidad en uno de los clubes grandes de México, el cual es recordado por llegar a una final de la Copa Libertadores y contar con una plantilla competitiva para pelear en la Liga MX, la cual es muy conocida por parte del entrenador porque ya dirigió allí.

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De otro lado, Osorio aún sueña con estar con la selección Colombia, a la que considera como el objetivo principal en su carrera, y se ofreció para ser parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, pese a que cuenta con una experiencia mayor a la del argentino, que solo tuvo dos equipos en su vida.

Osorio, uno de los candidatos

La directiva de Tigres confirmó el viernes 31 de julio que el colombiano Juan Carlos Osorio integra la lista de candidatos para asumir como nuevo director técnico del club, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada, pues continúan en análisis de las hojas de vida.

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Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo, detalló que el técnico colombiano es una de las alternativas que analiza la dirigencia y descartó otros nombres: “Juan Carlos Osorio es uno de los muchos que hay en la lista. Jaime Lozano e Ignacio Ambriz no son parte de la lista que tenemos hoy en día. Tenemos un presupuesto limitado, como cualquier organización. Es un presupuesto muy competitivo en la industria”.

Juan Carlos Osorio volvería a México para ser el entrenador de Tigres de la UANL - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

También aseguró que el club buscará un perfil acorde y envió un mensaje a los hinchas: “Un mensaje para la afición, que se quede tranquila. La persona que llegue a la dirección técnica va a ser alguien que vea el perfil tigre, que nos deje estar siempre compitiendo en lo más alto, en todas las canchas donde Tigres juegue”.

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Carlos Emilio González, presidente deportivo, por su parte, negó problemas económicos y sostuvo que la situación financiera del club es sólida: “Tigres está más fuerte que nunca. Desde el punto de vista financiero, no tiene deudas, no tiene pagos por hacer, no tiene que estar haciendo ahorros. Estamos en una posición privilegiada, con respecto a la Liga MX”.

Tigres UANL viene de ser subcampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Toluca - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El presidente deportivo explicó el modelo de operación de la institución y el rol de Cemex: “No es una unidad de negocios, es independiente. Cemex solamente administra a Tigres, por lo cual todos los recursos que genera Tigres, los cuales no son pequeños, van al club. Todos los recursos van ahí, todo se queda y se reinvierte en la plantilla y en la infraestructura”.

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Osorio se ofreció a Colombia “por un salario mínimo”

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia, pero con un cambio seguro por la salida de Luis Amaranto Perea y en el que Juan Carlos Osorio se postuló públicamente para integrarse al proceso hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

“Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte de esta renovación del fútbol colombiano por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista o un señor X, por mi país y por mi gente; yo quiero contribuir y aportar”, dijo el técnico a Saque Largo Win.

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Juan Carlos Osorio había sido crítico de Néstor Lorenzo por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente, yo acepto. Donde sea que yo pueda contribuir, puedo ser uno o dos. Si arranco de dos hoy, a futuro puedo llegar a ser uno. Es el hoy, el aquí y el ahora; tengo energía y quiero ser partícipe de este proyecto. Por eso me atrevo a decirlo”, afirmó Osorio.

El risaraldense finalizó al decir que “muchos van a decir que me estoy ofreciendo; que lo piensen, me expongo a eso, yo solo quiero aclarar que Colombia, si quiere estar dentro de los mejores ocho del Mundial, tiene que mejorar la idea de juego por encima de todo y eso viene desde los equipos de formación; creo que le puedo aportar a mi país para la educación de nuestros niños, no hablo únicamente para llegar a la Selección Colombia”.

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