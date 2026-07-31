La continuidad de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en Santa Fe depende de la hinchada, afirmó el presidente del equipo

El argentino es una de las figuras del Cardenal en la actualidad - crédito Santa Fe

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Tras la victoria de Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana, el presidente del club bogotano, Eduardo Méndez, habló con Win Sports sobre la realidad financiera que vive el club y los retos que tiene para mantener la nómina actual.

En primer lugar, Méndez aseguró que la permanencia de los jugadores Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en el plantel depende del respaldo de la hinchada en las tribunas. Méndez vinculó en forma directa la posibilidad de renovar o extender los préstamos de ambos futbolistas con la asistencia del público a los próximos compromisos del equipo en Bogotá.

El dirigente explicó que la directiva se encuentra satisfecha con el desempeño del plantel y avanzando en la consolidación de un grupo competitivo, aunque señaló que la continuidad de algunas figuras está sujeta a factores económicos.

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“Estamos esperando que los jugadores nos den otras alegrías, que nos puedan animar a la gente para que acompañe al equipo, no solo en el partido contra River, sino en toda esta serie de partidos que hoy tenemos, como es contra Caldas, Unión, Chicó, River. Ahí esperamos a la gente que nos acompañe, pues para, de pronto, seguir armando un equipo y que permanezca durante uno o dos años armado y poder mantener la nómina, que es lo más importante”, expresó.

Méndez pidió el apoyo de la hinchada Cardenal para las próximas jornadas - crédito @SantaFe / X

El presidente de Santa Fe detalló las condiciones contractuales de los jugadores extranjeros que integran la plantilla profesional. Sobre Nahuel Bustos, Méndez precisó que existe una opción de compra fijada en dos millones de dólares. En cuanto a Franco Fagúndez, aclaró que no hay opción de compra inmediata, aunque se contempla la posibilidad de negociar una extensión del préstamo o la inclusión de una opción futura.

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“En cuanto a Nahuel, hay una opción de compra de dos millones de dólares. Fagúndez no hay opción, pero yo creo que en algún momento se puede hacer una oferta por un préstamo y con una opción que nos den más tiempo”, indicó.

Méndez subrayó la importancia de la estabilidad financiera del club para sostener la nómina y cumplir con los compromisos salariales y contractuales: “Nuestra nómina es muy alta, por eso ellos trabajan y por eso están contentos, porque hasta la fecha no se les ha incumplido nunca ni nos hemos retardado un día en el pago. Todo lo que ingresa a Santa Fe es reinvertido en Santa Fe”, enfatizó el presidente, quien añadió que los ingresos por taquilla resultan determinantes para equilibrar las cuentas y planificar la continuidad de los refuerzos.

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El dirigente afirmó que está contento con la nómina actual del equipo bogotano - crédito Independiente Santa Fe

El dirigente resaltó el aporte de los cuatro jugadores extranjeros actualmente inscritos y valoró el rendimiento mostrado, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo de las divisiones inferiores: “Afortunadamente, los cuatro cupos de extranjeros creo que se cubrieron bien, que hoy están rindiendo más que cuando llegaron. También estamos trabajando para darle oportunidad a nuestras bases, nuestras fuerzas básicas, y ahí vienen otros jugadores”, manifestó.

Sobre el futuro de Bustós y Fagúndez, Méndez reiteró que la directiva hará todo lo posible para que permanezcan en el club, aunque insistió en que parte de la decisión recae en el apoyo de la afición.

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“Por nosotros, que se queden. Por nosotros, haremos el esfuerzo de que, si no los podemos comprar, nos extiendan los préstamos. Pero no es falta de voluntad nuestra. Vamos a esperar cómo nos acompaña la gente. Con eso sí cuadramos caja”, puntualizó el presidente.

Santa Fe buscará ser campeón de la Copa Sudamericana nuevamente - crédito Colprensa

En agosto, Santa Fe enfrentará una serie de partidos decisivos en condición de local, donde la asistencia del público podría ser clave para sostener el proyecto deportivo y la presencia de sus principales figuras, según la visión de la directiva, siendo la serie por los octavos de final ante River Plate el reto deportivo más importante para el Cardenal.

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