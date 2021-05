El fútbol colombiano mostró un nivel ‘amateur’ en la fecha tres de las copas Conmebol 2021

Exceptuando a Atlético Nacional, en la mitad de las fases de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana 2021, ninguno de los representantes colombianos en los torneos Conmebol está clasificado a octavos de final de los campeonatos continentales.

Este bajo rendimiento podría obedecer a factores entre los que se destacan la acumulación de minutos y el cansancio, el cambio de sedes en la localía jugando fuera del territorio colombiano, e incluso la consternación por la realidad colombiana con las protestas del paro nacional, que no es ajeno a lo deportivo y obligó a los equipos a oficiar como locales en Ecuador, Paraguay y Perú.

En el programa de debate ESPN FC Colombia de la tarde del viernes 7 de mayo, la periodista Andrea Guerrero junto a Antonio Casale hablaron de lo lejos que están de la élite sudamericana los equipos clasificados a las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana y del espíritu amateur que hay en las nóminas de los clubes de la Liga BetPlay Dimayor a nivel internacional.

Con seis representantes en competencias de la Conmebol, entre Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, América de Cali y La Equidad solo se sumaron tres puntos de 15 posibles y esas unidades sumadas llegaron de los empates 1-1 contra Fluminense, 0-0 contra River Plate y 0-0 contra Deportivo La Guaira.

Con la salvedad de que Deportes Tolima aún no ha jugado, pues disputará su compromiso pendiente contra Emelec de Ecuador en el estadio Monumental de Lima en Perú este viernes 7 de mayo, el rendimiento de los clubes colombianos dejó mucho que desear en canchas neutrales.

Al respecto, Antonio Casale se mostró preocupado por que algunas personas ya sentenciaron que los colombianos no pueden clasificar a la siguiente ronda. Esto dijo el periodista deportivo y panelista de ESPN FC:

Hay un espíritu amateur en los futbolistas, que me parece que es loable. Después tengo que decir que estamos en la mitad de la batalla. Por favor, sí Nacional no jugó bien, es cierto, viene en mala racha. Miro la tabla de posiciones y encuentro que sí, son dos cupos para pasar ¿Y es que Nacional de Uruguay le pasó por encima a Nacional?, ¿ y es que la Católica le pasó por encima a Nacional? Quedan tres partidos, la tabla de posiciones está ahí, me parece casi que insensato pensar que acceder a la siguiente fase de la Libertadores es un imposible