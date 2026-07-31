Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

Papá de Khloé reconoce la actitud de Karol G tras la espontánea confesión de su hija en el escenario de Toronto - crédito @doctordelcredito/ Instagram

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La gira mundial de Karol G, titulada Viajando por el Mundo TropiTour, comenzó oficialmente en julio y ya suma momentos inolvidables en cada una de sus paradas.

El tour, inspirado en el álbum Tropicoqueta, reúne los sonidos del Caribe y la cultura latina, y llevará a la artista por más de 60 escenarios en cuatro continentes desde este año hasta 2027. El arranque tuvo lugar en Chicago, donde la cantante ofreció dos conciertos seguidos el 24 y 25 de julio, acompañada en ambas fechas por Elena Rose, quien forma parte del espectáculo en varias ciudades de Norteamérica.

El tercer concierto de la gira, realizado el 29 de julio en Toronto, Canadá, se transformó en noticia internacional tras un episodio inesperado. Durante la presentación, Karol G destinó un espacio para interactuar con sus seguidores más jóvenes. En ese contexto, una niña captó la atención de la cantante. La artista paisa se acercó con la intención de crear un momento especial, sin anticipar que la pequeña le haría una petición que provocaría risas y ternura en el público.

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El papá de la niña que subió al escenario en el show de Karol G comparte una emotiva carta: “Gracias por cambiarle la vida a mi hija” - crédito @doctordelcredito/ Instagram

La menor, ante la pregunta por su canción favorita, respondió que era Dai Dai, tema de Shakira y canción oficial del Mundial 2026. La reacción de Karol G fue inmediata y espontánea. Lejos de mostrar incomodidad o molestia, invitó a la niña a cantar un fragmento del tema junto al público. El gesto generó complicidad entre los asistentes y reforzó la imagen de cercanía de la cantante con sus seguidores.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron la actitud natural de la artista y la autenticidad del momento.

Ante miles de comentarios tras el momento que algunos contratistas de Karol G usaron para burlarse de la cantante, Carlos Pizarro, el padre de la menor que lleva por nombre Khloe, agradeció el gesto de Karol G y la respuesta. Tranquila y amorosa que tuvo la cantante con la menor.

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“Hay noches que cambian la vida de una persona, y ayer cambiaste la de una niña de apenas cinco años”, comienza el padre, resaltando la magnitud del momento para su familia. Según su relato, Khloé no sabía a dónde la llevaban esa noche. “Nuestra hija, Khloé, iba a vivir su primer concierto. Todo fue una sorpresa. No sabía a dónde la llevábamos. Solo veía a mamá y a papá sonriendo, hasta que de pronto llegó a un estadio lleno de miles de personas. Ya con eso era la noche más feliz de su vida… o al menos eso pensábamos”, escribe.

Padre de Khloé narra el inolvidable encuentro con Karol G y el valor de los gestos genuinos en el TropiTour - crédito @doctordelcredito/ Instagram

El padre continuó describiendo cómo la historia tomó un giro inesperado: “Porque Dios tenía preparada una historia mucho más grande”. Recuerda en detalle el instante en que la artista eligió a Khloé entre el público y la invitó a subir al escenario. “De un momento a otro la elegiste entre miles de personas y la invitaste a subir al escenario. Cuando la abrazaste, el tiempo se detuvo. Ver las lágrimas correr por el rostro de mi hija fue uno de esos momentos que como padre jamás voy a olvidar. No lloraba porque estaba frente a una artista; lloraba porque estaba viviendo un sueño que ni siquiera sabía que podía tener”, expresa.

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Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Karol G le preguntó a Khloé por su canción favorita y la niña respondió espontáneamente “Dai Dai”, la canción de Shakira. El padre reconoce la naturalidad de la respuesta: “No te voy a mentir… por un segundo pensé: ‘¡No, mi amor!’. Pero luego entendí que los niños no responden para quedar bien con nadie. Ellos responden con el corazón. Y el corazón de mi hija simplemente dijo la verdad”.

Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok

En su mensaje, el padre agradece a Karol G no solo por el gesto de invitar a su hija al escenario, sino por el trato recibido. “Quiero darte las gracias. No por subirla al escenario, sino por la manera en que la trataste. Por ese abrazo tan genuino. Por hacerla sentir importante. Por regalarle un recuerdo que llevará en el corazón toda su vida”, escribe, y añade que, en su hogar, la admiración por la artista es profunda: “En nuestra casa te admiramos muchísimo. Mi esposa y mi hija te quieren con el alma. Y desde ayer, yo también entendí por qué tanta gente conecta contigo. Porque más allá de la música, tienes la capacidad de hacer sentir especial a las personas”.

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El mensaje concluye con un deseo: “Ojalá algún día estas palabras lleguen hasta ti. Gracias por convertir el primer concierto de Khloé en el mejor recuerdo de su infancia”.