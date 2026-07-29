Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

De acuerdo con la jurisdicción, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre

JEP - Caribe
Madre de una de las víctimas se encargó de elaborar más de 6.000 zapatos en honor a las víctimas - crédito JEP
Guardar

El 29 de julio, en Valledupar se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia en la que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares en retiro reconocieron su responsabilidad en los “falsos positivos” registrados en el Caribe entre enero de 2002 y diciembre de 2008.

En la diligencia, que es parte del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, la JEP informó que el 74% de las muertes investigadas en la región durante el periodo señalado corresponden a personas asesinadas y presentadas como bajas en combate.

De acuerdo con la jurisdicción, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

PUBLICIDAD

El proceso investigativo se dividió en dos fases. En la primera, se identificaron 15 máximos responsables, antiguos miembros del Batallón La Popa, de los cuales 12 reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones de entre cinco y ocho años por el asesinato y, en algunos casos, desaparición forzada de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005. En la segunda fase, 28 comparecientes fueron imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzada de 604 víctimas.

JEP - Caribe
Comparecientes se comprometieron a entregar toda la verdad sobre los casos que perpetraron - crédito JEP

Los secretos que revelaron los comparecientes

La audiencia inició con la intervención de Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado el 16 de enero de 2008 junto a Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez. Los tres jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en Cúcuta y trasladados al departamento de Cesar, donde pasaron a manos de integrantes del Batallón de Artillería La Popa y luego fueron asesinados.

PUBLICIDAD

“Tuve un apoyo grandísimo de la JEP. Estoy muy agradecido con la Unidad de Búsqueda. Saber la verdad es mejor que todo. No importa que uno conozca crudamente cómo fue asesinado su familiar. A los comparecientes del batallón, que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, les pido que aclaren toda la verdad”, indicó Morales Rodríguez.

Gracias a medidas cautelares ordenadas por la JEP, los restos de Óscar Alexander y Germán Leal fueron recuperados, identificados y entregados a sus familias. Octavio David Bilbao Becerra permanece desaparecido.

JEP - Caribe
Comparecientes reconocieron que engañaron a jóvenes indígenas de la región - crédito JEP

El primer compareciente en hablar fue el mayor retirado Nelson Mauricio Molano Calderón, excomandante de la batería Bombarda del Batallón La Popa entre 2007 y 2008. “Con vergüenza me paro frente a ustedes para decir que es el momento de decir la verdad. Me alejé de mis valores, principios y creencias; de todo lo que aprendí de mi familia, y me volví un asesino”, inició la declaración del exuniformado.

Por su parte, el teniente coronel retirado Rubén Briam Blanco Bonilla también reconoció su responsabilidad. “Sigo convencido de que es mi deber aportar toda la verdad. Es mi obligación que ustedes encuentren toda la verdad plena y absoluta de los hechos ocurridos con sus familiares”.

Blanco Bonilla relató que, antes de llegar al batallón, ya conocía la práctica criminal y que prefirió hacer caso omiso para no recibir represalias en la institución.

“Muchas personas inocentes fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como resultados operacionales, producto de la presión que se ejercía desde los mandos superiores. Había un indicador que pesaba en el Ejército, y eran las muertes en combate. Eso terminó materializado en una maquinaria criminal que se desarrollaba en diferentes niveles del batallón”.

JEP - Caribe
Madre de una de las víctimas entregó zapatos de tela a los comparecientes - crédito JEP

Durante la jornada, María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, entregó a los comparecientes unos zapatos tejidos a mano como acto simbólico de memoria. Cada compareciente llevó los zapatos sobre el pecho, junto al corazón, como recordatorio del compromiso con la verdad y la memoria de las víctimas.

Estos zapaticos significan mucho para mí. Después de cuatro años, inicié la labor de tejer los 6.402 zapaticos, y lo logré. Esos zapaticos son mi búsqueda, mi caminar y mi lucha”, afirmó Tejada.

Uno de los momentos más significativos de la audiencia fue cuando el sargento Germán Custodio Tovio Medrano reconoció su responsabilidad en 16 asesinatos y desapariciones forzadas, en las que fue enlace entre reclutadores y militares, además de que aceptó haber manipulado pruebas y documentos tras las ejecuciones.

El compareciente reconoció que las víctimas eran miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Wayúu. “Reconozco el daño causado a los territorios, comunidades y etnias Wiwa, Wayúu y Kankuamo. No solo les dimos la espalda, sino que les causamos daños sabiendo que estaban por fuera del conflicto, que eran personas protegidas”.

Temas Relacionados

JEPFalsos PositivosCaribeAudienciaIndígenasMilitaresColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Metropolitano tendrá una nueva cara y Luis Díaz fue testigo de la sorpresa con 74.000 luces led

El sistema permitirá proyectar colores, figuras, imágenes, letras y animaciones para adaptar la apariencia del escenario según el tipo de evento, como parte de la remodelación que avanza en Barranquilla

El Metropolitano tendrá una nueva cara y Luis Díaz fue testigo de la sorpresa con 74.000 luces led

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

“El Líder”, tras una pausa marcada por una cirugía que afectó su voz, regresa a los grandes escenarios con una fecha en el Movistar Arena de Bogotá

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

El regreso de Francisco Cruz Prada: el investigado por Aerocafé que hoy participa en el empalme del Ministerio de Ambiente

La presencia de Cruz Prada ha puesto la lupa en el cumplimiento de las promesas de renovación en los altos cargos ambientales del próximo gobierno

El regreso de Francisco Cruz Prada: el investigado por Aerocafé que hoy participa en el empalme del Ministerio de Ambiente

Después de 1.577 días de angustia por la desaparición del ingeniero en Hidroituango, capturan a un tercer señalado

La búsqueda de Andrés Camilo Peláez dio un nuevo paso judicial con la detención de Willinton Ortiz Muños, mientras Claudia Yepes, madre del joven, continúa reclamando respuestas por el paradero del joven

Después de 1.577 días de angustia por la desaparición del ingeniero en Hidroituango, capturan a un tercer señalado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

ENTRETENIMIENTO

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Greeicy celebra con “YAPAQUE” el primer No. 1 de su carrera en Billboard junto a Farruko y Steve Aoki

Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo en Colombiamoda 2026

Paul Van Dyk, Carl Cox y Kobosil, los protagonistas del cartel de Ritvales 2026: conozca el cartel

Neymar fue sorprendido por un jugador colombiano que lo besó después de un partido por la Copa Sudamericana

Deportes

Este es el “cáncer” que aqueja al fútbol colombiano, según Hugo Rodallega: afecta a los más jóvenes

Este es el “cáncer” que aqueja al fútbol colombiano, según Hugo Rodallega: afecta a los más jóvenes

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: comenzó el segundo tiempo en el partido de Copa Sudamericana 2026

Carlos Antonio Vélez expuso los puntos clave de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor sobre el reparto de derechos de televisión: “No hubo sangre”

Caracas FC vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Andrea Guerrero reveló la cifra que Win Sports paga al año a los equipos del fútbol colombiano: “Se lo reparten entre ellos”