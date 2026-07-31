New Order anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

New Order, la emblemática banda británica de synthpop y rock alternativo, visitará Colombia por tercera vez en su historia - crédito Colprensa

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La agenda de conciertos en Colombia sigue dando sorpresas de cara a la programación de fin de año. Una de las más resonantes fue anunciada por la productora Páramo Presenta, que a través de sus redes sociales anunció el regreso de la agrupación británica New Order a Colombia, a 10 años de su última presentación en el país.

A tono con su elección para ingresar al Salón de la Fama del Rock And Roll y el reciente relanzamiento de su compilado The Best & The Rest Of New Order —originalmente publicados en 1994 y 1995— que recoge sus grandes éxitos de los 80 e inicios de los 90 con remezclas de distintos artistas de la época; la banda liderada por el cantante y guitarrista Bernard Sumner se presentará el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

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New Order regresará a Colombia el 9 de diciembre con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, para dar su primera presentaicón en solitario en el país - crédito cortesía Páramo Presenta

Esta será la primera vez que los colombianos podrán ver a la influyente agrupación synthpop con un concierto en solitario, pues sus dos visitas anteriores tuvieron lugar en festivales. La propia agrupación confirmó la fecha en su cuenta de Instagram con un mensaje que no dejó dudas: “Bogotá, ya sabemos cómo deberíamos sentirnos hoy”.

Las entradas entran en preventa el lunes 3 de agosto a las 10:00 a. m. a través de Experiencias Aval, exclusiva para clientes de los Bancos Aval —Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas— y la billetera digital dale!. Esa ventana cierra el miércoles 5 de agosto a las 9:59 a. m. A partir de esa misma fecha, desde las 10:00 a. m., la venta se abre a todos los medios de pago en Tuboleta. El evento es apto para mayores de 14 años.

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Los precios —sin incluir el cargo por servicio de la tiquetera— oscilan entre $189.000 y $369.000 en la Etapa 1 y entre $209.000 y $399.000 en la Etapa 2. La localidad de Tribuna Fan Sur, con un valor fijo de $699.000, mantiene el mismo precio en las dos etapas.

New Order: de las cenizas de Joy Division a los clubes del mundo

New Order nació tras la muerte de Ian Curtis y la disolución de Joy Division, con Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y luego Gillian Gilbert - crédito Pennie Smith/EFE

Tras la muerte de Ian Curtis y la disolución de Joy Division, una de las agrupaciones que definió el sonido post-punk a finales de los años 70, todo parecía terminado para el resto de miembros: el guitarrista Bernard Sumner, el bajista Peter Hook y el baterista Stephen Morris. Sin embargo, en medio del luto decidieron mantenerse unidos bajo un nombre que representara un nuevo inicio en sus carreras. Así, con la suma de Gillian Gilbert en teclados y Sumner asumiendo el rol de vocalista, nació New Order.

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Lo que vino después transformó la música popular: luego de un debut con Movement (1981) que todavía presentaba deudas significativas con el sonido de Joy Division (principalmente porque muchos temas fueron compuestos antes de la muerte de Ian Curtis), la banda comenzó a darle más importancia a los sintietizadores en su segundo larga duración, Power, Corruption & Lies (1983), a tono con el synthpop que dominaba en ese tiempo, pero también prestando atención al sonido post-disco que comenzaba a tomar fuerza en Nueva York.

Esa amalgama definió la identidad de New Order y le permitió crear un repertorio de canciones que se instalaron en el imaginario colectivo, demostraron su capacidad para superar la prueba del tiempo, y ayudaron a definir tanto al rock alternativo como el auge que vivió el clubbing y fenómenos como la música house.

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"Blue Monday", de New Order, está considerada una de las 500 mejores canciones de la historia

Blue Monday —el sencillo de 12 pulgadas más vendido de la historia—, The Perfect Kiss, Bizarre Love Triangle, True Faith, Temptation, y Regret, entre otras, plasmaron un sonido atrapante, bailable, capaz de cautivar por sus ritmos, por sus atmósferas melancólicas, o por su potencia.

Esto quedó igualmente plasmado en sus álbumes Low-Life (1085), Brotherhood (1986), Technique (1989), Republic (1993). Tras un hiato en el que los miembros se dedicaron a proyectos paralelos, la banda se reformó en 1998 sin Gillian Gilbert, sumando en su lugar al guitarrista y teclista Phil Cunningham. Con esta alineación publicaron Get Ready (2001) —de donde se desprendió Crystal, otro de sus sencillos más célebres— y Waiting For The Sirens’ Call (2005). En 2007 la banda se separó por diferencias entre Peter Hook y Bernard Sumner, que llevaron a un pleito legal por las regalías del grupo y que llevaría una década para alcanzar una resolución.

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En 2012, New Order se reunió sin Hook y vio el regreso de Gillian Gilbert, así como la suma de Tom Chapman en el bajo.

La más reciente visita de New Order a Colombia fue en 2016, encabezando el Sonar Festival, en Corferias - crédito Colprensa

Es en este periodo cuando inicia la historia de la banda con Colombia, luego de que hicieran su primera visita al país en 2013 como parte del Festival Estéreo Picnic por primera vez. Años después volvieron al país liderando el cartel del Festival Sónar en 2016, esta vez presentando su LP Music Complete, el último publicado por el grupo hasta la fecha.

Cabe señalar que, para este regreso de la banda a Colombia, no estarán presentes Stephen Morris ni Gillian Gilbert. Según se anunció en las cuentas oficiales de New Order en redes sociales, ambos desistieron de participar de la gira por problemas de salud no especificados.

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