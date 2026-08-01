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Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

El delantero dejó al Junior de Barranquilla y le apunta a ser el goleador de los Azucareros en el segundo semestre, con 39 años y un contrato corto

Carlos Bacca
Carlos Bacca se convirtió en uno de los fichajes más importantes para la Liga BetPlay 2026-II, al firmar con el Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali
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Deportivo Cali quiere pelear por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de escapar del descenso en la tabla de promedios, y para eso se reforzó de la mejor manera para que el técnico Rafael Dudamel no tenga problemas para afrontar las dos competencias.

El Azucarero subió la apuesta para salir campeón y contrató a nada menos que Carlos Bacca, delantero que venía de ser referente en el Junior de Barranquilla, con pasado en Europa y la selección Colombia, por lo que ahora quiere demostrar toda su experiencia con los vallecaucanos.

De esta manera, el Cali tiene motivación extra para su compromiso frente al Independiente Medellín por la segunda fecha de la Liga BetPlay, en su primera prueba de fuego en el campeonato colombiano y en la que quiere dejar claro que cuenta con condiciones para aspirar a la estrella.

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Carlos Bacca, la nueva figura del Deportivo Cali

Gracias a la inversión de los nuevos dueños, el cuadro Azucarero le apuesta a una plantilla competitiva en el campeonato local para no volver a sufrir por el descenso, pelear el título y regresar a un certamen internacional, pues desde 2022 que no disputa un duelo en el continente.

Deportivo Cali anunció este viernes 31 de julio la incorporación del delantero Carlos Bacca, que ya firmó su contrato de cinco meses, con opción de ampliarlo en la temporada 2027, y posó con la camiseta del club, la cual contará con el dorsal 70, el mismo que usó en el Junior.

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Carlos Bacca
Carlos Bacca firmó contrato por el segundo semestre de 2026, el cual se renovará dependiendo de su rendimiento - crédito Deportivo Cali

La institución hizo oficial el fichaje con un mensaje en sus plataformas digitales antes de una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2026: “Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!”.

El delantero viene de un semestre complicado en el Junior, pues apenas disputó ocho partidos, siete en el campeonato local, marcó dos goles y una asistencia, y las razones de su bajón de rendimiento son que recién se recuperó de su lesión en el talón de Aquiles y perdió la titularidad con los atacantes Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

Carlos Bacca
Carlos Bacca viene de ser goleador y campeón de tres ligas con Junior, pero en 2026 bajó su nivel - crédito Deportivo Cali

Por lo pronto, el delantero se pondrá en forma para debutar con los vallecaucanos en los próximos partidos del campeonato y el primero sería el sábado 8 de agosto, cuando el equipo visite al Deportivo Pasto por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, y el otro encuentro es el clásico por Copa Colombia frente al Atlético Nacional.

Convocados contra el Medellín

Deportivo Cali anunció la lista de 20 jugadores convocados por el técnico Rafael Dudamel para visitar a Independiente Medellín este sábado 1 de agosto, por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Atanasio Girardot, donde desea el triunfo.

El DIM, dirigido por Luis Amaranto Perea, llega al partido marcado por su eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama en Brasil, por marcador global de 3-2 y con gol al último minuto, un resultado que lo dejó enfocado en la competencia local.

Medellín vs. Deportivo Cali
Estos son los convocados del Deportivo Cali para visitar al Medellín por la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

El equipo verdiblanco afronta la salida después de debutar con una victoria 2-0 frente a Jaguares de Córdoba en Palmaseca, que le dio tres puntos en el arranque del torneo, pero ahora debe medirse con un club que es fuerte y una plantilla hecha para los juegos internacionales, sumado a que tiene el mismo objetivo del Cali: sacudirse de los fracasos a nivel local y volver a la pelea por la estrella en la Liga BetPlay, pues llevan varios años sin conseguirlo.

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