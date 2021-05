Dura crítica al colombiano Jorge Carrascal en Argentina: “¿Sabe que está jugando en River?”

El futbolista colombiano, Jorge Carrascal / via REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

El atacante colombiano, Jorge Carrascal, ha vivido altos y bajos en River Plate. en el cierre de la última temporada, destacaba por sus actuaciones con el equipo, siendo, incluso, titular en las instancias decisivas de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el partido de Ida de las semifinales contra Palmeiras fue muy criticado por su expulsión tras una dura agresión contra el brasileño Menino. Y, desde entonces, no ha terminado de consolidarse en el 11 titular.

La actual campaña comenzó con un gran voto de confianza por parte del técnico Marcelo Gallardo, pues le otorgó la mítica camiseta número 10 del equipo, misma que portaron otros referentes de la institución como ‘Nacho’ Fernández, de quien la heredó, ‘Beto’ Alonso, Pablo Aimar, Ariel ‘El Burrito‘ Ortega, el propio Gallardo, ‘Pity’ Martínez, entre otros, como el también colombiano Juan Fernando Quintero. Pese a ello, Carrascal, que empezó siendo titular, hoy por hoy no está dentro de los primeros seleccionables, pues es suplente del argentino Agustín Palavecino.

El pasado jueves, Carrascal fue titular en el compromiso contra Independiente Santa Fe por la tercera fecha del Grupo D en la Libertadores, no obstante, el colombiano fue señalado por algunos sectores de la prensa argentina al considerar que no gravitó en el compromiso, el cual terminó con un empate 0-0.

Jorge Andrés Carrascal (i), mediocampista de River Plate, disputa el balón con Marlon Javier Piedrahita Londoño, defensor del Junior FC, defensor del Junior FC, durante un partido de la jornada 2 del grupo D de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Natacha Pisarenko ***POOL***

Pablo Giralt, periodista conocido en su trabajo en Directv Sports, fue uno de los que criticó duramente al colombiano. Acorde a este, no se sabe de qué juega Carrascal en el equipo de Gallardo, a demás de sentir que ‘le está pesando’ la camiseta número 10: “¿De qué juega Carrascal? ¿Sabe que está jugando en River? Lo digo muy respetuosamente”, inició.

Y continuó diciendo: “De qué juega, no lo sé. Lo trajeron para ser el ’10′, para ser el nuevo ‘Pity’ Martínez, el nuevo Nacho Fernández, y no, no encaja, evidentemente por ahí no es. Y digo que no sé de qué juega, porque con su personalidad, como que no supiera que está en River y las oportunidades las tiene que aprovechar. Yo sé que él lo sabe, pero futbolísticamente pareciera que no”.

Finalmente, otro de los puntos que trató Giralt fue la facilidad con la que el futbolista desaparece de los partidos ya que, según él, se preocupa por hacer ‘fintas’ y no de aportarle al colectivo del equipo. “Está más para hacer una exhibición de fútbol callejero, de ‘Street Soccer’, que para jugar fútbol profesional. Tiene un talento bárbaro, pero con el talento no alcanza, se necesita inteligencia y no sé si aplica su conocimiento para que el equipo mejore. Se preocupa más por hacer una bicicleta o meter un taco, y la verdad River, si él no aparece, juega con diez”, manifestó.

Gallardo también se pronunció sobre Carrascal y, si bien no negó su talento, concordó en que le hace falta tener regularidad. “Es un jugador que si vos te sentás en la platea o en una tribuna te va a llamar mucho la atención, porque tiene un gran talento natural y sabe desequilibrar, pero le falta agarrar esa regularidad que en algunos momentos ha tenido y después ha dejado de tener”.

¿RUMBO A EUROPA?

Hace algunos días se conoció que Carrascal cambió de representante, dejando al grupo Go Pro Sport Management, para pasar a Global Bussines Group, un grupo empresario uruguayo. Con ello, se dice este podría estar buscando un boleto hacia el exterior para fichar por un club europeo. Recordemos que ya en septiembre del año pasado el CSKA Moscú quiso hacerse con sus servicios a cambio de 7 millones de euros, sin embargo, fue el propio River el que se negó a aceptar esa oferta.

Lo cierto es que el cartagenero tiene actualmente en River una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, teniendo en cuenta, además, que en febrero pasado renovó su contrato con el conjunto ‘Millonario’ hasta diciembre del 2024.

En la presente temporada Carrascal ha disputado 13 partidos por todas las competencias (11 en la Copa de la Liga y dos en la Libertadores) y aún no conseguido ni goles ni asistencias.

